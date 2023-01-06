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В Рождество Христово в Бендерах пройдет Божественная литургия
В Бендерах 6 января ночная Божественная литургия состоится в Преображенском соборе, в храме Александра Невского и в храме Сергия Радонежского, сообщает bendery-ga.org
Начало в 22:30 ч. Завершение в 00:30 ч.
Общественный транспорт будет работать до 01.00 ч.
- Сегодня, 11:38
- DTV
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