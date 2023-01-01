Президент ПМР Вадим Красносельский направил рождественское поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Текст обращения приводим без изменений:
«Ваше Святейшество! Святейший Владыка и милостивый Отец!
С великой радостью и душевным ликованием имею честь от имени народа Приднестровской Молдавской Республики и от себя лично искренне и сердечно поздравить Предстоятеля Русской Православной Церкви, первого из Епископов и в Вашем лице всех православных христиан Московского Патриархата со светлым Рождеством Христовым и 2023 Новолетием!
Не должно быть места скорби там, где обретает рождение Жизнь, которая уничтожит страх перед смертью, дарует нам радость обладания обещанной вечностью. Рождение Господа нашего преобразило весь ход мировой истории.
Мы с Вами входим в новый год - 2023 по Рождестве Христовом. Нам не дано знать, какие испытания готовит наступивший год. Но судя по тому, насколько тяжелым был год минувший, надо полагать, что и новый также станет временем особого испытания, которое предстоит пройти каждому из нас.
Государство и Церковь являются основными институтами для народа, которые позволяют ему расти духовно и нравственно, утверждаться экономически, повышать благосостояние. Мы осознаем, что разумное сотрудничество и совместные усилия помогают нам преодолевать все нестроения и откровенные духовные и физические угрозы. Неизмерима высокая роль Русской Православной Церкви в роли скрепы в единении народа Приднестровской Молдавской Республики.
В этот всерадостный День Рождества Христова от всей души желаю, чтобы Пастыреначальник Христос Народившийся укрепил Ваше Святейшество в делании благословенного мира на рубежах канонической территории Русской Православной Церкви, братского единения, архипастырской и государственной деятельности. Да дарует Господь крепкое здоровье, многие силы, обильные милости на многая и благая лета. Пусть встреча с Новорожденным внесет в наши сердца полноту любви, укрепит веру и надежду!»