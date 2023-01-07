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Украинская полиция проводит проверку документов у входа в Киево-Печерскую лавру

Украинская полиция проводит проверку документов у входа в Киево-Печерскую лавру

Силовиков стянули к Киево-Печерской лавре в Киеве, где раскольники ПЦУ должны провести рождественскую литургию, сообщает kiev.ru

Полиция и Нацгвардия проверяют у людей документы. В украинской столице будут дежурить около 3 тыс. правоохранителей, пишут местные СМИ.

Уточняется, что митрополит Украинской православной церкви Эпифаний проводит праздничную литургию по случаю Рождества Христова. Минкульт, в ведении которого сейчас находится лавра, разрешил провести 7 января в лавре богослужение.

В декабре Киево-Печерская лавра была передана в безвозмездное владение канонической УПЦ, ее новым главой стал митрополит Епифаний.

Сам Епифаний Думенко вчера заявил, что и Киево-Печерская, и Почаевская лавры будут принадлежать ПЦУ

Украинская полиция проводит проверку документов у входа в Киево-Печерскую лавру

Украинская полиция проводит проверку документов у входа в Киево-Печерскую лавру

Украинская полиция проводит проверку документов у входа в Киево-Печерскую лавру

  • Сегодня, 11:15
  • DTV
  • Просмотров: 41
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