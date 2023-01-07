Силовиков стянули к Киево-Печерской лавре в Киеве, где раскольники ПЦУ должны провести рождественскую литургию, сообщает kiev.ru
Полиция и Нацгвардия проверяют у людей документы. В украинской столице будут дежурить около 3 тыс. правоохранителей, пишут местные СМИ.
Уточняется, что митрополит Украинской православной церкви Эпифаний проводит праздничную литургию по случаю Рождества Христова. Минкульт, в ведении которого сейчас находится лавра, разрешил провести 7 января в лавре богослужение.
В декабре Киево-Печерская лавра была передана в безвозмездное владение канонической УПЦ, ее новым главой стал митрополит Епифаний.
Сам Епифаний Думенко вчера заявил, что и Киево-Печерская, и Почаевская лавры будут принадлежать ПЦУ