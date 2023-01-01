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Джо Байден: США будут полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Молдовы

Джо Байден: США будут полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Молдовы

Посол Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки Виорел Урсу выразил президенту США Джо Байдену глубокую благодарность за постоянную поддержку, оказанную Молдове в укреплении демократических институтов, верховенства закона и экономических реформ, а так же предлагаемыми образовательными программами. В своем ответе президент Байден отметил, что Соединенные Штаты и Молдова создали прочное партнерство, основанное на общих демократических ценностях, передает IPN.

Лидер из Белого дома уточнил, что борьба Молдовы с коррупцией и усилия по построению инклюзивной и процветающей демократии являются источником вдохновения для глобальной борьбы с коррупцией. Соединенные Штаты были и останутся надежным партнером в процессе демократических реформ Молдовы.

„Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова. Наши правительства тесно сотрудничали, чтобы уменьшить разрушительное воздействие войны, и мы продолжим работать вместе для мира и процветания в регионе”, - отметил президент США.

  • Вчера, 12:00
  • DTV
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