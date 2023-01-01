Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Молдовы (ANRCETI) не планирует проводить тендер по продаже частотных полос 5G в 2023 году. Таковы выводы портала Mold-street.com со ссылкой на Программу подготовки нормативных актов агентства на этот год, пишет newsmaker.md
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Несмотря на то, что в конце 2021 года ANRCETI планировало в 2022 году провести конкурс на выдачу лицензий на использование радиочастот в четырех полосах, в том числе для мобильной связи пятого поколения (5G), планы изменились.
В программе управления радиочастотным спектром на 2021-2025 годы, утвержденной правительством Иона Кику в 2020 году, регулятору рекомендовано до 30 июня 2022 года подготовить и провести публичные консультации по утверждению конкурсной документации на выдачу лицензий на право использования ресурсов радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц и 3600 МГц, то есть 5G.
Власти надеялись привлечь около 100 миллионов евро, но пока конкурс на получение лицензии не объявлен.
Однако в прошлом году кабинет министров принял решение продлить срок подготовки тендера на частоты, необходимые для развертывания мобильных сетей пятого поколения, до второго квартала 2024 года.
Так, конкурс на частотные полосы 700 МГц и 3600 МГц, который должен был состояться в сентябре 2022 года, продлен на два года, что, по мнению властей, «предоставит достаточно времени для преодоления ограничений в процессе эксплуатации этих спектральных ресурсов для частотных полос 5G».
Среди причин, названных министерством инфраструктуры и регионального развития для продления срока на два года, — снижение покупательной способности населения из-за экономического кризиса, низкий уровень распространения 5G-совместимых мобильных телефонов (<5-7%) и их относительно высокая цена.
Министерство утверждает, что при принятии решения об отсрочке тендера было учтено консолидированное мнение Национальной ассоциации компаний в области информационных и коммуникационных технологий, Ассоциации иностранных инвесторов и провайдеров мобильной электронной связи — Moldcell, Orange Moldova и Moldtelecom.