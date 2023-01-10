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В Приднестровье прошёл Чемпионат республики по армрестлингу

В Приднестровье прошёл Чемпионат республики по армрестлингу

В Приднестровье прошёл Чемпионат республики по армрестлингу. Он стал четвёртым по счёту и в этом году проводился в столичном спортклубе «Титан».

В силе состязались 35 спортсменов из Каменки, Дубоссар, Тирасполя и Бендер, а также из сёл Парканы, Терновка и Красногорка, сообщает novostipmr.com

В итоге по сумме результатов обеих рук лучшими стали:

Иван Статов (категория open, до 80 кг);

Андрей Линарес-Вега (open, 90+ кг);

Артем Малашевский (U19, до 65 кг);

Данила Омельянов (U19, до 75 кг);

Иван Бондарчук (U19, 75+ кг);

Андрей Хромов (ветераны).

Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату Молдавии, который запланирован в Кишинёве на 11 марта.

В Приднестровье прошёл Чемпионат республики по армрестлингу
  • Вчера, 19:41
  • DTV
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