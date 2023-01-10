В Приднестровье прошёл Чемпионат республики по армрестлингу. Он стал четвёртым по счёту и в этом году проводился в столичном спортклубе «Титан».
В силе состязались 35 спортсменов из Каменки, Дубоссар, Тирасполя и Бендер, а также из сёл Парканы, Терновка и Красногорка, сообщает novostipmr.com В итоге по сумме результатов обеих рук лучшими стали:
Иван Статов (категория open, до 80 кг);
Андрей Линарес-Вега (open, 90+ кг);
Артем Малашевский (U19, до 65 кг);
Данила Омельянов (U19, до 75 кг);
Иван Бондарчук (U19, 75+ кг);
Андрей Хромов (ветераны).
Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату Молдавии, который запланирован в Кишинёве на 11 марта.