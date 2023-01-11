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Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует

Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вновь призвал Украину признать, что молдавского языка не существует, сообщила в среду пресс-служба румынского МИД.

Украина в апреле 2021 года признала тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона неоднократно просила Киев признать, что молдавского языка не существует. Ауреску снова затронул этот вопрос в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает ria.ru.

"В продолжение предыдущих дискуссий с главой дипломатии из Киева он вновь заявил о необходимости признания Украиной отсутствия так называемого "молдавского языка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Также министры обсудили организацию следующей трехсторонней встречи Румыния-Молдавия-Украина. Последняя такая встреча состоялась в сентябре 2022 года.

Конституционный суд (КС) Молдовы в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдовы, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
  • Сегодня, 09:12
  • DTV
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