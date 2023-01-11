Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску вновь призвал Украину признать, что молдавского языка не существует, сообщила в среду пресс-служба румынского МИД.
Украина в апреле 2021 года признала тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона неоднократно просила Киев признать, что молдавского языка не существует. Ауреску снова затронул этот вопрос в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает ria.ru.
"В продолжение предыдущих дискуссий с главой дипломатии из Киева он вновь заявил о необходимости признания Украиной отсутствия так называемого "молдавского языка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Также министры обсудили организацию следующей трехсторонней встречи Румыния-Молдавия-Украина. Последняя такая встреча состоялась в сентябре 2022 года.
Конституционный суд (КС) Молдовы в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдовы, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.