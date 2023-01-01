В настоящее время цена порции борща на четырех человек составит 99,2 гривны. По сравнению с февралем 2022 года он оказался дороже примерно на 21 процент, сообщает Telegram-канал "Политика страны" со ссылкой на "Офис эффективного регулирования".
Как уточняется, мясо в Украине подорожало почти на 64 процента. Также заметно выросла стоимость сметаны и моркови. Капуста, свекла и картофель подешевели.
В феврале 2022 года суммарная стоимость ингредиентов борща составляла 81,84 гривны, а в январе 2023 года - 99,2 гривны.
Какие категории подорожали за 11 месяцев
Свинина – цена 400 граммов этого продукта выросла на 63,7% за 11 месяцев. В феврале для приготовления порции на четырех человек достаточно было 102,1 гривны, а сейчас нужно 167,21 гривны.
Морковь подорожала на 26,48%. Теперь за 150 грамм нужно отдать 25,6 гривны против 20,24 гривны раньше.
Сметана - На 31,91% до 40,26 гривны за 100 граммов. Раньше цена в магазинах в среднем составляла 30,56 гривны.
Что подешевело за 11 месяцев
Картофель с февраля 2022 года наоборот подешевел, хотя и меньше – на 32,08% до 10,1 гривны против 14,87 гривны за полкило.
Капуста снизилась в цене на 45,89% до 13,17 гривны за полкилограмма. В феврале 2022 года цена составляла 24,34 гривны.
Свекла подешевел больше всего на 48,02% до 11,93 гривны за 400 граммов. Раньше цена составляла 22,95 гривны за это же количество граммов.
Как изменились цены за год
В 2022 году продовольственные цены выросли на 34,4%. Всего в годовом измерении подорожали все категории продуктов – больше прибавили в цене яйца и фрукты (76,6% и 73,8% соответственно). Годовая инфляция составила 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций, передает 24tv.ua.
По мнению экспертов, в 2023 году тоже все категории продуктов продолжат дорожать. Это касается прежде всего масла, хлебопродуктов и овощей.