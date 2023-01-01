Футбольный клуб «Шериф» занял 101-е место в новом рейтинге сильнейших футбольных клубов мира, который составила Международная федерация футбольной истории и статистики - IFFHS.
С 1991-го года IFFHS занимается составлением рейтинга самых сильных клубов мира. При их ранжировании учитываются результаты команд в чемпионате, кубке и на международных турнирах. В разное время лидерами списка становились «Барселона», «Реал», «Ливерпуль» и другие гранды. Однако не обходилось и без сюрпризов. Например, в 2016-м году лучшим клубом мира был признан колумбийский «Атлетико Насьональ», а в 2021-м - «Палмейрас» из Бразилии, передает noi.md.
В январе 2023-го года IFFHS опубликовала новый рейтинг за 2022-й год.
Примечательно, что лидером списка является не «Барселона», и не «Ливерпуль», а бразильский «Фламенго», который 2022-м году занял лишь пятое место в местной Серии А, зато выиграл Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии, благодаря чему и занял первое место рейтинга.
В топ-10 - вошли также «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Реал», «Бенфика», «РБ Лейпциг» и «Порту». Также в числе лучших неожиданно затесался ПСВ, который не дал войти в десятку «Баварии» (11-е место), «ПСЖ» (16), «Барселоне» (20) и другим признанным топ-клубам мира.
Наивысшее место из всех клубов постсоветского пространства занял «Карабах» (Азербайджан) - 78-е место, а другие команды распределены следующим образом: