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Какое место занял "Шериф" в новом рейтинге сильнейших клубов мира

Какое место занял "Шериф" в новом рейтинге сильнейших клубов мира
Фото: facebook.com ФК "Шериф"

Футбольный клуб «Шериф» занял 101-е место в новом рейтинге сильнейших футбольных клубов мира, который составила Международная федерация футбольной истории и статистики - IFFHS.

С 1991-го года IFFHS занимается составлением рейтинга самых сильных клубов мира. При их ранжировании учитываются результаты команд в чемпионате, кубке и на международных турнирах. В разное время лидерами списка становились «Барселона», «Реал», «Ливерпуль» и другие гранды. Однако не обходилось и без сюрпризов. Например, в 2016-м году лучшим клубом мира был признан колумбийский «Атлетико Насьональ», а в 2021-м - «Палмейрас» из Бразилии, передает noi.md.

В январе 2023-го года IFFHS опубликовала новый рейтинг за 2022-й год.

Примечательно, что лидером списка является не «Барселона», и не «Ливерпуль», а бразильский «Фламенго», который 2022-м году занял лишь пятое место в местной Серии А, зато выиграл Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии, благодаря чему и занял первое место рейтинга.

В топ-10 - вошли также «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Реал», «Бенфика», «РБ Лейпциг» и «Порту». Также в числе лучших неожиданно затесался ПСВ, который не дал войти в десятку «Баварии» (11-е место), «ПСЖ» (16), «Барселоне» (20) и другим признанным топ-клубам мира.

Наивысшее место из всех клубов постсоветского пространства занял «Карабах» (Азербайджан) - 78-е место, а другие команды распределены следующим образом:

«Жальгирис» (Литва) - 95
«Шериф» (Молдова) - 101
«Пюник» (Армения) - 152
«Рига» (Латвия) - 168
«Насаф» (Узбекистан) - 183
«Рига» (Латвия) - 226
«Согдиана» (Узбекистан) - 249
«Пайде» (Эстония) - 261
«Днепр-1» (Украина) - 278
«Динамо» Тбилиси (Грузия) - 278
«Шахтёр» Донецк (Украина) - 290
«Нефтчи» (Азербайджан) - 290
«Динамо» Киев (Украина) - 331
«Урарту» (Армения) - 347
«Арарат-Армения» - 372
«Динамо» Батуми (Грузия) - 386
«Левадия» (Эстония) - 389
«Пахтакор» (Узбекистан) - 390
«Зенит» (Россия) - 398
«Нымме Калью» (Эстония) - 420
«Торпедо» Кутаиси (Грузия) - 420
«Паневежис» (Литва) - 431
«Лиепая» (Латвия) - 433
«Алашкерт» (Армения) - 435
БАТЭ (Беларусь) - 435
«Хегельманн» (Литва) - 443
«Кауно Жальгирис» (Литва) - 450
«Спартак» Москва (Россия) - 464
«Динамо» Минск (Беларусь) - 473
«Шахтер» Солигорск (Беларусь) - 473
«Сабуртало» (Грузия) - 475
«Ауда» (Латвия) - 475
«Зиря» (Азербайджан) - 478
  • Вчера, 21:04
  • DTV
  • Просмотров: 42
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