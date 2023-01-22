Власти Молдовы не будут предавать огласке стоимость затрат на проведение встречи Европейского политического сообщества в Кишиневе в июне 2023 года, передаёт Sputnik
Контракты на закупку правительством услуг и товаров для организации второй встречи Европейского политического сообщества (ЕПС), которая состоится в Кишиневе в июне, не будут проходить процедуру предварительной публикации.
Такое решение для "обеспечения мер безопасности" приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС).
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), как структура, ответственная за организацию второго заседания ЕПС, заключит контракты на закупку товаров и услуг без предварительной публикации и без передачи документов в Агентство публичных закупок (АПЗ).
"В целях обеспечения конфиденциальности информации, чтобы не ставить под угрозу меры безопасности при подготовке второго заседания Европейского политического сообщества, в отступление от правовых положений:
-МИДЕИ не будет передавать, а АПЗ не будет публиковать уведомление о заключении контракта в "Бюллетене публичных закупок";
-МИДЕИ не будет передавать, а АПЗ не будет получать решение о присуждении контракта;
-МИДЕИ не будет передавать, а АПЗ не будет получать и публиковать отчет в "Бюллетене публичных закупок", – говорится в документе.
По заявлению КЧС, это позволит обеспечить конфиденциальность информации, чтобы не поставить под угрозу меры безопасности при подготовке и проведения заседания ЕПС.
Все документы, касающиеся закупок, будут переданы МИДЕИ в АПЗ после окончания мероприятия с целью обеспечения правильности учета и статистического анализа госзакупок, говорится в решении КЧС.
Напомним, второе заседание Европейского политического сообщества пройдет в Молдове первого июня 2023 года. Официальное приглашение на мероприятие было подписано 12 января президентом Молдовы Майей Санду и председателем Евросовета Шарлем Мишелем и направлено главам государств и правительств стран-участниц.