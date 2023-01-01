В Бендерах эксперты и общественники обсудили проект местного бюджета на этот год.
Городской бюджет 2023 - дотационный и социально ориентированный. Доходы – немногим более 289 миллионов рублей, расходы – около 352 миллионов. Оплата труда, медикаменты, льготы населению, питание, - бОльшую часть расходов направят на финансирование социально защищенных статей, как и в прошлом году. Приоритетные направления расходования средств - образование, социальная отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство, сообщает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры
Дефицит бюджета в этом году меньше, чем в прошлом - на 46 и 3 десятых процента. Разницу планируют покрыть за счет дотаций и трансфертов из республиканского. Продолжат реализацию городских целевых программ. Это содержание жилфонда и социальных и культурных объектов, «Равные возможности», поддержка молодых семей, обеспечение жильем детей-сирот. Есть и новые программы.
«Предусмотрены программы за счёт целевых налогов и сборов. Программа расходования средств целевого сбора с граждан на благоустройство территории города Бендеры, сел Гиска и Протягайловка – общий лимит составляет 6,3 млн. руб. Эта программа новая, мы в этом году начнем впервые работать по данной программе и соответственно нам предстоит освоить обозначенную сумму», - отметила первый заместитель главы Государственной администрации города Бендеры по экономическим и правовым вопросам Людмила Шеленкова.
На развитие дорожной отрасли и ремонт дорог из республиканского бюджета городу выделят около 25 миллионов рублей. 700 тысяч направят на строительство и реконструкцию остановок. 195 тысяч рублей пойдут на модернизацию пищеблоков школ и детских садов. Бендеры получат средства в рамках поддержки городов и районов республики, они пойдут на обеспечение младших школьников рабочими тетрадями, на проведение городских культурно-массовых мероприятий. 6 миллионов - сумма, которую направят на финансирование программы капвложений. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Работа над бюджетом – совместная, как и в прошлые годы.
«Отдельное предварительное рассмотрение с участием депутатов городского и Верховного Советов, городского Общественного совета будет предложено к рассмотрению профильным заместителем, всё будет рассматриваться публично. Мы озвучим видение госадминистрации, которое есть по реализации, видение городского Совета. У нас есть совместные решения и определённые планы действий, есть заявления, обращения депутатов по округу и граждан. Все содержащиеся в них объекты мы предложим к рассмотрению и совместно будем предлагать источники финансирования», - сказал глава госадминистрации города Бендеры Роман Иванченко.
«Большое спасибо за подготовленный бюджет, который отработан в рамках действующего законодательства и представлен на общественные слушания, - отметил Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара. – Как отметил глава госадминистрации Роман Дмитриевич, сообща, совместно будем работать над завершением этого документа и принятием его на сессии городского Совета».
После утверждения бюджета город приступит к выполнению всех программ текущего года.