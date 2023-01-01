Dnestr.TV

 
0

Молдавский спикер: попытка быстрого решения приднестровской проблемы чревата войной

Молдавский спикер: попытка быстрого решения приднестровской проблемы чревата войной

Молдавский спикер: попытка быстрого решения приднестровской проблемы чревата войной. Игорь Гросу также отметил, что посвященный приднестровскому урегулированию формат переговоров "5+2" прекратил существование, сообщает tass.ru

Попытка быстрого урегулирования приднестровского конфликта может привести к войне, что не отвечает интересам Молдавии. Об этом заявил спикер молдавского парламента и лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью, опубликованном в воскресенье на румынском портале G4media.

"Приднестровский конфликт невозможно урегулировать быстро, - сказал он. - Голоса, которые говорят, что сейчас [пришел] момент [для этого], что его можно урегулировать, щелкнув пальцами. Быстрое решение означает войну. Мы не хотим войны, нам удалось до сих пор сохранить спокойствие и стабильность, и мы сделаем все возможное, чтобы сохранить их и в дальнейшем".

Молдавский спикер также отметил, что посвященный приднестровскому урегулированию формат переговоров "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) прекратил существование. "В настоящее время формат "5+2" мертв", - заявил Гросу, добавив, что "он не может быть активизирован" из-за конфликта на Украине.

После завершения военной операции РФ на Украине стороны "5+2" должны будут "вернуться и обсудить, сохранить ли этот формат, или как его освежить, реструктурировать, чтобы он стал жизнеспособным", отметил председатель парламента.
  • Сегодня, 12:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
  • Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаютс ...
  • Почему сняли с должности спецпредставителя Украины по П ...
  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • В Литве тысячи грузовых автомобилей перекрыли подъезды ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Семья из Приднестровья вырастила полтонны гранатов на с ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна