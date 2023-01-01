Молдавский спикер: попытка быстрого решения приднестровской проблемы чревата войной. Игорь Гросу также отметил, что посвященный приднестровскому урегулированию формат переговоров "5+2" прекратил существование, сообщает tass.ru
Попытка быстрого урегулирования приднестровского конфликта может привести к войне, что не отвечает интересам Молдавии. Об этом заявил спикер молдавского парламента и лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью, опубликованном в воскресенье на румынском портале G4media.
"Приднестровский конфликт невозможно урегулировать быстро, - сказал он. - Голоса, которые говорят, что сейчас [пришел] момент [для этого], что его можно урегулировать, щелкнув пальцами. Быстрое решение означает войну. Мы не хотим войны, нам удалось до сих пор сохранить спокойствие и стабильность, и мы сделаем все возможное, чтобы сохранить их и в дальнейшем".
Молдавский спикер также отметил, что посвященный приднестровскому урегулированию формат переговоров "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) прекратил существование. "В настоящее время формат "5+2" мертв", - заявил Гросу, добавив, что "он не может быть активизирован" из-за конфликта на Украине.
После завершения военной операции РФ на Украине стороны "5+2" должны будут "вернуться и обсудить, сохранить ли этот формат, или как его освежить, реструктурировать, чтобы он стал жизнеспособным", отметил председатель парламента.