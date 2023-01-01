В ходе рабочего совещания, которое Президент традиционно проводит по понедельникам, главы государственных администраций проинформировали о положении дел в городах и районах республики, доложили об исполнении социальных обязательств, полученных ранее президентских поручений и текущих задачах. На местах ведется работа по формированию бюджетов и муниципальных программ. По необходимости проводятся общественные слушания, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечено, что в Каменском районе не всем бюджетникам выплачена декабрьская зарплата. Это связано с тем, что запланированные доходы по итогам месяца поступили в местную казну пока не в полном объеме. Районная администрация запросила трансферт из ресбюджета. В Григориопольском районе в течение недели зафиксировано восемь порывов сети водоснабжения. Все оперативно ликвидированы, подача воды повсеместно восстановлена.
Бендерская ЖЭУК продолжает ремонт городского жилфонда. В рамках муниципальных программ планируется ремонт стадиона возле школы №11 и продолжение реконструкции центральной части города. Роман Иванченко рассказал также, что есть трудности с приведением в порядок дорожного полотна на улицах Советской и Ткаченко. Вопрос в том, что на этих участках нуждаются в замене коммуникационные сети (водоотведения, водо- и электроснабжения), что потребует дополнительных финансовых ресурсов и времени. Президент поручил проработать этот вопрос, подчеркнув, что порядок действий должен быть разумным, а подход к освоению средств эффективным.
Обсуждая дорожную тематику, особое внимание уделили внутридомовым территориям и проездам. Говорили о том, что эти участки тоже нуждаются в ремонте.
В целом по республике объем работ предстоит большой. Их будут бетонировать либо укладывать тротуарной плиткой. С правовой точки зрения необходимо урегулировать вопрос принадлежности этих объектов. Вадим Красносельский считает, что они должны быть в ведении исключительно местных администраций.
Затронули также тему обслуживания дорог, активно эксплуатируемых следующими через республику транзитом транспортными средствами, в том числе большегрузами. В связи с вызванным геополитическими реалиями изменением схем движения автотранспорта, заметно выросла нагрузка на кишиневском, каушанском и варницком направлениях. Дорожное полотно не выдерживает. Требуется ремонт. Президент считает, что приведение в порядок таких участков должно проводиться в рамках государственных, а не муниципальных программ.
Глава государства поручил в течение недели провести комиссионные выезды на означенные отрезки дорожного полотна и в следующий понедельник доложить о выводах.