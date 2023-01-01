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УБЭПиК : о результатах оперативно-служебной деятельности в 2022г.

УБЭПиК : о результатах оперативно-служебной деятельности в 2022г.

В ситуационном центре МВД подвели итоги работы подразделений Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией за прошлый год.

Говоря об итогах 2022-го, начальник УБЭПиК отметил: «Помимо выполнения задач по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений в сфере нарушения налогового и имущественного законодательства ПМР, должностных преступлений, по борьбе с коррупцией, личный состав УБЭПиК проводил мероприятия по недопущению незаконного вывоза и реализации лесных сырьевых ресурсов, незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществления пассажирских перевозок без разрешительных документов; участвовал в специальных операциях «Розыск», «Подросток»; выступал с инициативой внесения изменений в действующее налоговое и иное законодательство», передаёт пресс-служба МВД ПМР

На встрече отмечалось, что по результатам оперативно-служебной деятельности за 2022 год сотрудниками подразделений УБЭПиК МВД ПМР возбуждено 261 уголовное дело: 250 – по линии БЭП, 11 – по линии уголовного розыска. (За позапрошлый год – всего 234 дела). Из указанного общего числа уголовных дел 2022 года 41 относится к категории «тяжкие преступления» и 30 уголовных дел – к категории «особо тяжкие преступления». По делам, находившимся в производстве в прошлом году, сумма нанесённого потерпевшим ущерба составила почти 120,5 миллионов рублей ПМР. Процент возмещения составил – 29 %.

«Сумма возмещённого ущерба по уголовным делам за 2022 год, а также по части дел за прошлые годы составила больше 34,5 миллиона рублей. Из них 13 миллионов возмещено по налоговым преступлениям. Ущерб собственнику, в том числе государственным организациям, физлицам и коммерческим организациям, возмещён на сумму 21,5 миллиона рублей – это в семь раз больше, чем в 2021-м», – отметил начальник УБЭПиК.

Руководитель Управления также добавил, что в 2022 году сотрудниками Управления выявлено 224 административных правонарушения, штрафные санкции по которым составили 641 162 рубля ПМР.

Говоря о планах на 2023-й, руководитель Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией отметил, что работа, направленная на выявление и устранение пробелов в действующем законодательстве ПМР, будет продолжена.

Министр внутренних дел дал положительную оценку работе подразделений УБЭПиК МВД ПМР и поставил задачи на текущий год.

  • Сегодня, 13:42
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