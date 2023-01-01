Днем 18 января на окраине г.Бендеры в притоке Днестра чуть не утонул 18-летний парень. В простонародье этот ручей называют Балковским, его глубина около трёх метров.
Сообщение о том, что в водоёме около дачных участков тонет человек, поступило на пульт дежурной части УВД г. Бендеры в 16:10. Звонок был от прохожего. Сквозь непроходимые заросли и сухостой 62-летний бендерчанин заметил в ручье парня, когда тот уже не подавал признаков жизни. Мужчина сразу же обратился в милицию. На место происшествия выехал патрульно-постовой экипаж в составе старшего лейтенанта милиции Владислава Нейкулова, лейтенанта милиции Олега Сариогло и старшины милиции Сергея Рогожина. На вызов, требующий особой оперативности, правоохранители прибыли за пару минут, сообщает пресс-служба МВД ПМР
«Когда мы приехали на место, увидели на поверхности воды только лобную часть головы и ру́ки парня. Мы попытались протянуть ему палку, думали, что он схватится, но не дотянулись», – рассказал командир взвода батальона ППС УВД г. Бендеры Владислав Нейкулов.
Не дожидаясь приезда спасателей, не теряя драгоценных секунд, милиционеры бросились в холодную воду. Потерпевшего вытащили из воды на берег с помощью буксировочного троса. На тот момент парень не дышал.
«Мы попытались прощупать у него пульс, установить дыхание. Оказали ему первую медицинскую помощь. Парень открыл глаза и уже стал дышать полноценно», – продолжил Владислав Нейкулов.
Чтобы согреть потерпевшего, сотрудники милиции сняли с него мокрую одежду и укутали своими служебными куртками. До приезда скорой помощи правоохранители делали всё, чтобы юноша был в сознании.
Когда прибыли медики, милиционеры и пострадавший были на противоположном берегу ручья. Чтобы оказать помощь, бригаде скорой пришлось пробираться сквозь заросли по обрыву. На носилках парня перенесли к неотложке по небольшому мостику.
В центральную городскую больницу Бендер 18-летний юноша был доставлен в крайне тяжёлом состоянии. Госпитализирован в отделение реанимации, ему была оказана необходимая помощь. Сейчас жизни молодого человека ничего не грозит.
От непредвиденных ситуаций на воде никто не застрахован. Каждый невольно может стать как очевидцем трагедии, так и её участником. В такие моменты важно сохранять бдительность и не поддаваться панике.
Правоохранители напоминают: если вы стали свидетелем несчастного случая, не оставайтесь равнодушным, обратитесь в милицию «102» или в единую службу спасения «101». По возможности окажите пострадавшему помощь, но не забывайте о собственной безопасности.