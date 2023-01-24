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Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи

Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи

Стрелки на символических Часах Судного дня, впервые появившихся в 1947 году на обложке американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), перевели на десять секунд ближе к «ядерной полуночи», сообщает РБК

Это самое близкое положение к полуночи, на которое ученые устанавливали «время» за все время существования часов. Сейчас они показывают «беспрецедентную опасность», говорится в сообщении на сайте бюллетеня.

Часы установлены в положение «90 секунд до полуночи», главным образом из-за ситуации на Украине.

По оценке ученых, действия России в соседней стране ставят фундаментальный вопрос о том, «как взаимодействуют государства, разрушая нормы международного поведения, которые лежат в основе успешной борьбы с различными глобальными рисками».

В докладе говорится, что «завуалированные угрозы» Москвы применить ядерное оружие «напоминают миру о том, что эскалация конфликта — случайная, намеренная или в результате просчета — это ужасный риск», а вероятность того, что конфликт выйдет из-под контроля, очень высока.

В числе эпизодов на Украине, которые сдвинули стрелки часов ближе к полуночи, эксперты обозначили боевые действия в близости от Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций.

Еще один фактор, связанный с Россией, — ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном, который вступил в силу в 2011 году и был продлен на пять лет в 2021-м.

Это единственный российско-американский договор в сфере контроля над вооружениями, который все еще действует. Если стороны не возобновят переговоры и не найдут основу для дальнейшего сокращения вооружений, отмечается в докладе, договор просто перестанет существовать в феврале 2026 года, когда истекает срок его действия. Это «положит конец взаимным инспекциям, усилит недоверие, подстегнет гонку ядерных вооружений и повысит вероятность обмена ядерными ударами», предупреждают они.

Конфликт на Украине не единственный повод для перевода стрелок ближе к полуночи: на новое время также повлияли сохраняющиеся угрозы, связанные с климатическим кризисом, а также разрушение глобальных норм и институтов, необходимых для снижения рисков, связанных с развитием технологий и биологических угроз, таких как COVID-19.

Президент и главный исполнительный директор Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон заявила, что решение перевести стрелки в это положение было нелегким. «Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и часы Судного дня отражают эту реальность. 90 секунд до полуночи — это самое близкое время до полуночи, на которое часы когда-либо были установлены, и это решение наши эксперты приняли нелегко. У правительства США, его союзников по НАТО и Украины есть множество каналов для диалога; мы призываем лидеров использовать все из них в полной мере, чтобы повернуть время вспять», — сказала она.

Эксперты также обращаются к США с рекомендацией «держать открытой дверь для принципиального взаимодействия с Москвой», чтобы снизить ядерные риски, которые влечет конфликт на Украине. В этом контексте важно, в частности, сохранять устойчивые контакты США и России на уровне высшего военного руководства, отмечается в докладе.

Что такое «Часы Судного дня»

Это метафора для обозначения того, насколько мир, по мнению ученых, по тем или иным причинам близок к катастрофе (к полуночи). Впервые они появились на обложке журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году и тогда показывали семь минут до полуночи. Такое положение стрелки часов обозначало беспокойство научного сообщества по поводу ядерной угрозы. Решение о переводе часов ежегодно принимают приглашенные эксперты, среди которых 17 лауреатов Нобелевской премии.

Как и почему менялось время на «часах»

Первое советское ядерное испытание в 1949 году подвело стрелку ближе — к трем минутам до полуночи. Еще на минуту к Апокалипсису стрелка подвинулась в 1953-м: в 1952 году в США испытали термоядерную бомбу, а через несколько месяцев аналогичные испытания провел Советский Союз. После подписания в 1963 году первого международного договора, ограничившего ядерные испытания, до полуночи, по мнению ученых-атомщиков, осталось чуть больше — 12 минут.

Очередными серьезными причинами для приближения стрелки часов к полуночи стали ввод советских войск в Афганистан в 1979 году и, как следствие, обострение отношений между США и СССР. Это обострение через несколько лет привело к тому, что коммуникация между двумя странами почти сошла на нет, в том числе встали переговоры по сокращению ядерных арсеналов. На тот момент, по данным «Бюллетеня», США обладали более чем 21 тыс. ядерных боеголовок, а запасы СССР превышали 39 тыс. боеголовок.

В конце 2006 года КНДР провела первые ядерные испытания, что заставило атомщиков приблизить наступление Судного дня. Другими причинами для приближения стрелок к полуночи стали недостаточные, по мнению авторов журнала, усилия по предотвращению глобального потепления и повышение опасности использования ядерного оружия в конфликтах на Ближнем Востоке, в Северо-Восточной и Южной Азии.

Дальнейшее приближение стрелки к полуночи вновь объяснили антропогенным изменением климата и дальнейшей модернизацией ядерных арсеналов.

В 2017 году причиной приближения мира к катастрофе, по мнению журнала, стало избрание Дональда Трампа на пост президента США. «Вероятность глобальной катастрофы очень высока», — предупреждал тогда комитет журнала по науке и безопасности.

В 2018-м и 2019-м часы Судного дня находились на отметке 120 секунд до полуночи, как и в 1953 году после испытаний водородных бомб в Соединенных Штатах и Советском Союзе.

В 2020-м стрелки часов перевели вперед на 20 секунд, после чего они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи. Они оставались на этой отметке в 2021-м и 2022-м.

Самым спокойным временем стал 1991 год — стрелки отошли от ядерной полуночи на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). Это соглашение были призвано снизить число резервных и развернутых ядерных боевых блоков на вооружении двух государств.

Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи

Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи

  • Сегодня, 20:05
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