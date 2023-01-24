Статус нейтралитета и дискуссии о демилитаризации Молдовы "больше не актуальны" в свете конфликта на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны Молдовы Анатолие Носатый в интервью одному из СМИ, сообщает sputniknews.ru
По словам чиновника, оборонные возможности Молдовы уже давно расценивались как "критические", в результате чего были начаты переговоры с внешними партнерами о поставках оборудования.
"Мы заявили, что мы нейтральная страна. Это означает, что мы не являемся частью блоков, некоторых альянсов. Никто нам ничего (поставлять. – Ред.) не должен. Поэтому мы сами должны развивать нашу национальную систему обороны", – заявил министр.
Он также упомянул в беседе с журналистами миротворческие силы, расположенные в Приднестровье.
"Незаконное размещение российских сил на нашей национальной территории свидетельствует о том, что все разговоры о нейтралитете были установлены для решения проблем прошлых времен. Впоследствии руководство государства неоднократно высказывалось по поводу вывода этих сил, но, к сожалению, они здесь, и это показывает нам, что нейтралитет является только декларативным", – заявил Носатый.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
В настоящее время мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.