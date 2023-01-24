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Глава Минобороны Молдовы: нейтральный статус страны больше не актуален

Глава Минобороны Молдовы: нейтральный статус страны больше не актуален

Статус нейтралитета и дискуссии о демилитаризации Молдовы "больше не актуальны" в свете конфликта на Украине. Об этом заявил глава Министерства обороны Молдовы Анатолие Носатый в интервью одному из СМИ, сообщает sputniknews.ru

По словам чиновника, оборонные возможности Молдовы уже давно расценивались как "критические", в результате чего были начаты переговоры с внешними партнерами о поставках оборудования.

"Мы заявили, что мы нейтральная страна. Это означает, что мы не являемся частью блоков, некоторых альянсов. Никто нам ничего (поставлять. – Ред.) не должен. Поэтому мы сами должны развивать нашу национальную систему обороны", – заявил министр.

Он также упомянул в беседе с журналистами миротворческие силы, расположенные в Приднестровье.

"Незаконное размещение российских сил на нашей национальной территории свидетельствует о том, что все разговоры о нейтралитете были установлены для решения проблем прошлых времен. Впоследствии руководство государства неоднократно высказывалось по поводу вывода этих сил, но, к сожалению, они здесь, и это показывает нам, что нейтралитет является только декларативным", – заявил Носатый.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

В настоящее время мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
  • Сегодня, 20:22
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