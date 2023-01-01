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В румынском печенье нашли опасные вещества, вызывающие паралич

В румынском печенье нашли опасные вещества, вызывающие паралич

В Украине граждан предупреждают о высоком содержании акриламида в печенье, изготовленном в Румынии. Такой продукт опасен и может вызвать отравление. В печенье, которое также продается в магазинах Молдовы, содержится вещество, вызывающее последствия вплоть до паралича. С прилавков украинских магазинов это печенье уже изъяли, сообщает unian.net

"Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) поступило сообщение относительно обнаружения высокого содержания акриламида в печенье, изготовленном в Румынии (производитель: Ro Star S.A., Romania) и экспортированном из Польши в Украину.

Покупателей призвали сообщать Главному управлению учреждения о случаях обнаружения продукции с опасным веществом.

Акриламид – органическое соединение, амид акриловой кислоты состава CH2CHCONH2. Имеет высокую растворимость в воде, спиртах. Проявляет сильные нейротоксические свойства. Характерной особенностью акриламида является то, что признаки отравления проявляются только после скрытого периода от нескольких дней до недель", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Также сообщается о симптомах поражения веществом. Оно вызывает усиленное потоотделение на руках и ногах, онемение и паралич конечностей. Кроме этого, при контакте с глазами акриламид вызывает раздражение и повреждает роговицу глаза. Вдыхать вещество также очень опасно. Пары и пыль акриламида могут негативно повлиять на нервную систему.
  • Вчера, 21:24
  • DTV
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