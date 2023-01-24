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С сентября 2018 года по декабрь 2022 года в ПРТС было зарегистрировано 9 644 транспортных средства с номерами нейтрального образца

С сентября 2018 года по декабрь 2022 года в ПРТС было зарегистрировано 9 644 транспортных средства с номерами нейтрального образца

В 2017-2022 гг. жители Приднестровья получили более 29 тысяч водительских удостоверений национального образца Молдовы, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро по реинтеграции.

Из общего количества выданных удостоверений в 2021 году было выдано 6 863, в 2022 году – 5 783. Получение разрешений осуществляется на основе упрощенного механизма обмена, действующего с мая 2020 года, без сдачи дополнительных экзаменов.

Также, согласно данным Госрегистра транспорта РМ, с сентября 2018 года по декабрь 2022 года в пунктах регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница было зарегистрировано 9 644 некоммерческих транспортных средства Приднестровья с номерами нейтрального образца. В Тирасполе их было 6 704, а в Рыбнице – 2 940.

В то же время наблюдается значительное снижение процесса регистрации с нейтральными номерами в 2022 году (555 зарегистрированных транспортных средств) по сравнению с 2021 годом (4 780 транспортных единиц).

«Это прямое следствие намеренно наложенных Тирасполем ограничений на оказание услуг первичной регистрации в указанных подразделениях. Также показательным является и тот факт, что в последнее время физические и юридические лица из Приднестровского региона массово оформляют водительские удостоверения и номерные знаки национального образца, выдаваемые территориальными подразделениями Агентства государственных услуг на правом берегу Днестра», — говорится в пресс-релизе Бюро по реинтеграции.
  • Сегодня, 09:09
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