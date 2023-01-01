Метеорологическая служба зафиксировала рекордно низкую с 1978 года температуру для конца января - минус 16,7 градуса Цельсия
Метеорологическая служба Пекина в среду зафиксировала рекордно низкую с 1978 года температуру для конца января - минус 16,7 градуса Цельсия. Об этом сообщила газета "Бэйцзин жибао", передает ТАСС.
Как указывается в материале, в последние дни температура воздуха в китайской столице держалась ниже нуля. В среду утром в 07:26 по местному времени столбик термометра опустился до отметки минус 16,7 градуса Цельсия, что стало новым минимумом для этой зимы, а также рекордно низкой с 1978 года температурой для конца января.
Ранее на этой неделе аномально низкая температура также была зафиксирована в расположенном на границе с Россией городе Мохэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Столбик термометра там опустился до минус 53 градусов Цельсия, обновив национальный рекорд 1969 года. Прежний рекорд составлял минус 52,3 градуса.