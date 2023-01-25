Почти 23% жителей Нидерландов, родившихся после 1980 года, считают, что Холокост — это всего лишь «миф», и что число убитых евреев сильно преувеличено, сообщил сегодня, 25 января, новостной портал NlTimes со ссылкой на опрос, проведенный НКО «Конференция по претензиям» (Claims Conference)
Международная организация по защите прав переживших Холокост ранее провела опрос в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве, Франции, Австрии и Канаде, а в Нидерландах в декабре прошлого года было опрошено 2 тыс. человек. «Результаты исследования были самыми шокирующими в Нидерландах», — говорится в сообщении Claims Conference.
54% респондентов в Нидерландах не знали, что во время Холокоста погибло 6 млн евреев, а 29% считали, что число погибших составляет менее двух миллионов. Конференция по претензиям также заявила, что вызывает тревогу тот факт, что 22% респондентов в возрасте до 40 лет считают неонацистские взгляды приемлемыми. Более трех четвертей опрошенных считают важным преподавание Холокоста в школах, но этот показатель выше в других опрошенных странах, передает eadaily.com.
«Шокирует, что некоторые голландцы считают, что Холокоста не было, или что число жертв было сильно преувеличено. Также вызывает беспокойство тот факт, что небольшая группа респондентов считает, что дневник Анны Франк является подделкой», — сообщил Кис Риббенс из Нидерландского института изучения войны, Холокоста и геноцида.
Риббенс также сказал, что это «шокирует», что каждый шестой житель Нидерландов считает, что Анна Франк умерла в «глухом месте» в своем убежище. Они не подозревают, что Франк доставили в концентрационный лагерь, где она и рассталась с жизнью.
Риббенс сказал, что это «шокирует», что примерно каждый третий респондент считает, что голландцы нееврейского происхождения были уничтожены во время Второй мировой войны таким же образом, как и их соотечественники-евреи. Особую озабоченность, по словам Риббенса, вызывает то, что среди участников опроса есть те, кто считает, что «Холокост вполне может повториться в Нидерландах сегодня».
Министр юстиции Нидерландов Дилан Есилгоз назвал полученные результаты «шокирующими и крайне тревожными». «Нам еще многое предстоит сделать, и как можно быстрее», — написал он в Twitter.
Недавний опрос, проведенный в Нидерландах в 2018 году, показал, что треть из 1500 опрошенных молодых людей не знали, что означает слово «Холокост».
День памяти жертв Холокоста - трагичная дата, которую важно помнить.
Холокост - это восемь букв боли и страданий. Этим словом называют геноцид евреев и других социальных групп, совершенный нацистами во время Второй Мировой войны. Помимо евреев, нацисты также истребляли психически больных людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, советских военнопленных и всех, кого нацисты считали "неполноценным".
День памяти жертв Холокоста учрежден с целью, чтобы люди никогда не забыли о преступлениях нацистов и чтобы память невинно убитых была почтена.
Что такое Холокост Холокост - это преследование и массовое уничтожение евреев и других социальных групп, которое совершали немецкие нацисты и их союзники во время Второй Мировой войны. Во время Холокоста было убито около 6 миллионов евреев, что составляет примерно треть всего еврейского населения мира.
Помимо евреев, нацисты также убили около четверти всех людей национальности рома в мире, примерно 10% поляков, приблизительно 3 миллиона советских (включая украинских) военнопленных, тысячи душевнобольных и нетрудоспособных.
Сегодня в мире чтят память жертв Холокоста
"Неполноценных" по нацистским убеждениям людей содержали в специальных лагерях смерти. На заключенных часто ставили эксперименты, а из-за ужасных условий проживания многие заключённые даже не доживали до казни. Самым известным нацистским концлагерем был Аушвиц в польском городе Освенцим.
Нацисты также разыскивали и расстреливали евреев на оккупированных территориях. Самым известным местом массовых расстрелов евреев в Украине является урочище Бабий яр в Киеве, где было казнено около 150 тысяч человек. Сейчас здесь находится мемориальный комплекс, посвященный памяти жертвам Холокоста.
День памяти жертв Холокоста - история даты
День памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Украина также участвовала в подписании документа. Жертв Холокоста ежегодно вспоминают 27 января. В 2023 году этот день выпадает на пятницу.
Как пройдет День памяти жертв Холокоста 2023 в Бендерах
в Бендерах состоится митинг-реквием, который проведёт Еврейская община города.
На мероприятие приглашаются жители и гости города. Начало в 10:30 на территории Еврейского кладбища (ул. Загородная, 42). В 11:00 состоится возложение цветов у мемориальной плиты во рву Бендерской крепости, сообщили в бендерской госадминистрации.
Напомним, что памятник жертвам Холокоста в Бендерах был открыт год назад. На мемориальных плитах высечены более 200 фамилий красноармейцев-евреев, не вернувшихся с фронта, и имена бойцов из союзных республик, погибших в боях за Бендеры.