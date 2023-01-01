На совещании у Президента ПМР Вадима Красносельского говорили о повышении уровня квалификации медицинских работников. Вадим Красносельский подчеркнул, что такая работа должна носить системный характер и охватывать весь персонал.
Работа специалистов, задействованных в сфере здравоохранения, требует: постоянного обновления и расширения знаний, практики и обмена опытом, сообщает пресс-служба Президента ПМР
В Приднестровье основной базой для проведения курсов повышения квалификации, обучающих семинаров и иных мероприятий образовательного толка для врачей является медицинский факультет Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко. Кроме того, строится симуляционный центр на базе Республиканской клинической больницы.
Обучение за пределами республики за государственный счёт целесообразно в случае, если в Приднестровье по данному направлению нет специалистов или необходимого оборудования.
Важный аспект: повышение квалификации – не только право, но и обязанность. Для понимания ситуации в целом в сфере здравоохранения и выявления сотрудников, уровень профессиональной подготовки которых требует повышения, проведут аттестацию.
Министр здравоохранения ПМР Кристина Албул сообщила, что, помимо организации процесса переподготовки и повышения квалификации медперсонала на базе госуниверситета и медучреждений республики, предоставлена возможность прохождения стажировок в России. Предложение поступило по линии Россотрудничества.
Практикующие врачи смогут пройти обучение в ведущих медицинских и научных центрах Минздрава РФ. Продолжительность курса – от двух недель до месяца. Обучение и проживание оплачивает принимающая сторона. Есть также возможность прохождения обучения в режиме онлайн.