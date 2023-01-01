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Президент встретился с главой г. Бендеры

Президент встретился с главой г. Бендеры

В рабочем кабинете Главы государства 26 января обсуждали подвижки в благоустройстве и развитии городской среды Бендер.

О промежуточных итогах, планах и наработках докладывал руководитель бендерской администрации Роман Иванченко. Он рассказал о текущем этапе начатой в прошлом году реконструкции набережной реки Днестр и расположенного в ее черте парка «Октябрьский», передаёт пресс-служба главы государства

В нынешнем году займутся замощением пешеходных дорожек. Их должно быть больше, чем было прежде. Это – рекомендация Президента. Увеличится и количество качелей и беседок. Обустроят так называемые тихие зоны – участки, где смогут проводить занятия для школьников, воспитанников детских садов. Глава города уверен, что эти локации также будут востребованы в качестве площадок для творчества среди начинающих и профессиональных художников.

Внимание уделят освещению набережной и озеленению. Появится система полива. Насаждения роз сохранят, облагородят и расширят. Задуманы зоны посадки редких экзотических растений. Немаловажным объектом для места с активной посещаемостью является общественная уборная. Ее тоже продумали. Параллельно ведутся дорожные работы вдоль набережной.

Что касается приведения в порядок центральной части города, то речь идет о трех основных улицах: Ленина, Суворова и Советской. По Ленина работы выполнены. Очередь Советской – от автовокзала до ТЦ «Виктория». Начнут с прокладки коммуникаций – обновят системы электро- и водоснабжения. Затем – замощение и благоустройство зон отдыха. В этой части города оформление будет чуть менее классическим. Предпочтение отдали современным формам. Зеленые насаждения в большинстве своем сохранят. Не отказываются и от традиционных роз. Вадим Красносельский считает крайне важным приведение в порядок этой части Бендер, так как движение граждан здесь очень активное: участок проходной – он объединяет вещевой и зеленый рынки, торговый центр, поликлинику.

Президент подчеркнул, что инфраструктурное преображение населенных пунктов должно проходить на основе запросов граждан и при активном участии местных властей. Государство в рамках программы ФКВ поддерживает крупные проекты, но и муниципальный бюджет должен быть реальным источником финансирования. В Бендерах за счет внутренних ресурсов продолжат преображение сквера, заложенного к 10-летию Бендерского ГОВД. Там уже есть детская площадка. Зону молодежного досуга расширят и дооснастят. Увеличится количество качелей, будет проложена дорожка для велосипедистов, роллеров и скейтеров. Выделят участок для экстремального катания, разделив новичков и профессионалов. Обязательной составляющей подобных объектов стали зоны воркаута. В сквере ее тоже оборудуют. Также установят теннисные столы. Их теперь изготавливают в Приднестровье. Потому открытых зон настольного тенниса в городах и селах республики станет больше, отметил Вадим Красносельский.

Обсуждая президентское поручение о максимальном охвате досугово-спортивной инфраструктурой микрорайонов приднестровских городов и сел республики, упомянули Хомутяновку и Липканы. Эти микрорайоны Бендер – первоочередники. За счет городского бюджета уже в нынешнем году там планируется создать парковые зоны. В микрорайоне Ленинский возле 11-й школы также на муниципальные средства построят спортивно-рекреационный объект. Аналогичный появится и около школы №15 (м-н Кавказ), но уже в рамках госпрограммы капитальных вложений.

Президент встретился с главой г. Бендеры

Президент встретился с главой г. Бендеры

Президент встретился с главой г. Бендеры

  • Сегодня, 15:46
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