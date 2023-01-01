В пятницу, 27 января, Кабинет министров Украины запретил выезд чиновников за границу во время войны. В частности, без уважительной причины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Для выполнения решения СНБО Правительство приняло постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин", - написал он.
Отмечается, что народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.
"Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял этих базовых вещей. Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента Украины и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров", - подчеркнул премьер.
Ранее аналогичное решение принял СНБО - Совет национальной безопасности Украины, куда входят первые лица государства.
Из-за новогодней поездки в Испанию уже ушел в отставку замгенпрокурора Алексей Симоненко. Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Николай Тищенко был замечен в Таиланде, где якобы проводил встречу с украинской общиной. Его исключили из партийной фракции и из самой партии.