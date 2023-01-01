Dnestr.TV

 
0

В Одесской области предупредили о риске срыва морских мин с якорей из-за шторма

В Одесской области предупредили о риске срыва морских мин с якорей из-за шторма

Минная опасность усилилась в Одесской области, из-за шторма морские мины могут сорваться с якорей и прибиться к берегу. Об этом в субботу сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья", - написал он в своем Telegram-канале.

В Одесской области предупредили о риске срыва морских мин с якорей из-за шторма

Периодически в Одессе и области раздаются взрывы, связанные с контролируемым подрывом мин, которые выносит к берегу. Еще летом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что власти разрабатывают проект создания безопасных участков на пляжах города и планируют установить у берега сетки, чтобы защитить людей от морских мин, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) повсеместно устанавливают взрывные устройства, в том числе на сельскохозяйственных угодьях и в морских акваториях. Именно мины, установленные ВСУ в Одессе и других портах, препятствуют вывозу зерна с территории Украины.

  • Сегодня, 10:11
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова
  • Прощай, Король. Не стало легендарного Пеле

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Одесса встретила рассвет без Екатерины II и Суворова
  • Прощай, Король. Не стало легендарного Пеле
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна