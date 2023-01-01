Минная опасность усилилась в Одесской области, из-за шторма морские мины могут сорваться с якорей и прибиться к берегу. Об этом в субботу сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья", - написал он в своем Telegram-канале.
Периодически в Одессе и области раздаются взрывы, связанные с контролируемым подрывом мин, которые выносит к берегу. Еще летом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что власти разрабатывают проект создания безопасных участков на пляжах города и планируют установить у берега сетки, чтобы защитить людей от морских мин, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) повсеместно устанавливают взрывные устройства, в том числе на сельскохозяйственных угодьях и в морских акваториях. Именно мины, установленные ВСУ в Одессе и других портах, препятствуют вывозу зерна с территории Украины.