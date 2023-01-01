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Благодаря выступлению "Шерифа" в Лиге Чемпионов 84 молдавских клуба и школы получили 100 млн леев
Федерация футбола Молдовы распределила 100 миллионов леев, которые были получены от УЕФА по механизму солидарности благодаря выступлению "Шерифа" в групповом этапе Лиги Чемпионов 2021/22.
Получателями средств стали 84 футбольные школы (в зависимости от категории) и 7 клубов Суперлиги, передает moldfootball.com
ТОП-5 школ с наибольшими поступлениями:
Академия "Зимбру" - 198 280 евро;
Академия "Буюкань" - 198 280 евро;
Академия Раду Ребежа - 141 856 евро;
Школа "Реал-Сукчеса" - 141 856 евро;
Бельцкая футбольная школа - 133 358 евро.
Часть средств также получат клубы, выступавшие в Фазе 1 Суперлиги, за исключением самого "Шерифа", который не может получить деньги по регламенту.
7 клубов Суперлиги получат по 134 000 евро.
- Сегодня, 20:08
- DTV
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