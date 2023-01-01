Dnestr.TV

 
0

Благодаря выступлению "Шерифа" в Лиге Чемпионов 84 молдавских клуба и школы получили 100 млн леев

Благодаря выступлению "Шерифа" в Лиге Чемпионов 84 молдавских клуба и школы получили 100 млн леев

Федерация футбола Молдовы распределила 100 миллионов леев, которые были получены от УЕФА по механизму солидарности благодаря выступлению "Шерифа" в групповом этапе Лиги Чемпионов 2021/22.

Получателями средств стали 84 футбольные школы (в зависимости от категории) и 7 клубов Суперлиги, передает moldfootball.com

ТОП-5 школ с наибольшими поступлениями:

Академия "Зимбру" - 198 280 евро;
Академия "Буюкань" - 198 280 евро;
Академия Раду Ребежа - 141 856 евро;
Школа "Реал-Сукчеса" - 141 856 евро;
Бельцкая футбольная школа - 133 358 евро.

Часть средств также получат клубы, выступавшие в Фазе 1 Суперлиги, за исключением самого "Шерифа", который не может получить деньги по регламенту.

7 клубов Суперлиги получат по 134 000 евро.
  • Сегодня, 20:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Прощай, Король. Не стало легендарного Пеле
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • Прощай, Король. Не стало легендарного Пеле
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна