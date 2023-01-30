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Новые победы приднестровских спортсменов

Новые победы приднестровских спортсменов

В январе 15 воспитанников Каменской СДЮШОР приняли участие в Открытом чемпионате г. Кишинёв по лёгкой атлетике среди юниоров и заняли 19 призовых мест.

Так, среди метателей лучшие результаты показали Александр Мазур, Денис Кутковецкий и Дмитрий Безушко. Они заняли первые места сразу в двух номинациях: метании диска и толкании ядра. Первое место в метании диска и второе – в толкании ядра заняла Мария Стефанишина, сообщает camenca.gospmr

Новые победы приднестровских спортсменов

Второе место в метании диска и толкании ядра занял Даниэль Дрождей. Второе место в метании диска и третье место в толкании ядра занял Олег Чебан. По два третьих места заняли Станислав Бадан и Виктория Лукиян.

Среди бегунов в числе победителей оказались Максим Шоларь и Денис Панаида. Максим занял первое место в беге на дистанции 60 м и второе место в беге на дистанции 200 м. Денис стал третьим в беге на дистанции 300 м.

Поздравляем наших юных спортсменов и их тренеров с высокими результатами!

В Тирасполе соревновались лучшие пловцы Молдовы

В Тирасполе сильнейшие пловцы из Приднестровья и Молдовы приняли участие в квалификационном турнире «Зимние старты». Соревнования прошли под эгидой Международной федерации плавания WORLD Aquatics, сообщает novostipmr.com

Новые победы приднестровских спортсменов

Столичная СДЮШОР плавания приняла около 200 спортсменов из 9 спортивных школ. Это команды из Тирасполя, Кишинёва, Бельц. На голубые дорожки вышли пловцы двух возрастных групп:

I группа – 2007 г. р. и старше (юноши, девушки);
II группа – 2008 г. р. и младше (мальчики, девочки).

«На турнире было зафиксировано несколько новых нормативов кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Победители награждены медалями и дипломами, а также лучших 6 девушек и 6 мальчиков в каждой группе федерация наградила денежными призами», - отметил глава федерации плавания Александр Горячев.

Турнир «Зимние старты» является одним из этапов для отбора на ряд международных стартов: юношеский Олимпийский фестиваль, юношеские европейские соревнования и юношескую Балканиаду.

По результатам соревнований трое тираспольских пловцов выполнили квалификационные нормативы и отобрались на Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который пройдёт в конце июля в Словении. Кирилл Кирсанов и Иван Торопицын отличились на 1500-метровке вольным стилем, Александр Лесецкий – на дистанции 400 м комплексным плаванием.

Новые победы приднестровских спортсменов
  • Сегодня, 16:46
  • DTV
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