За время существования Минских соглашений Киев смог усилить армию и настроить Запад против Москвы, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме "Путин против Запада" телеканала BBC.
"Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", — сказал он.
При этом советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности Кристоф Хойсген отметил в документальном фильме, что перед подписанием Минских соглашений Порошенко жаловался Меркель на плачевное положение украинских военных в Дебальцево, сообщает ria.ru.
"Порошенко ясно заявил ей, что украинским войскам нанесли поражение, они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении", — заявил Хойсген.
В начале декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.
В декабре в интервью германской газете Zeit Меркель назвала заключение минских соглашений «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.
Президент России назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим — по его словам, он сам всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Москвой искренне.