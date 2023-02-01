Глава государства заявил, что тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах.
В ближайшее время ожидаются новые кадровые решения во власти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении во вторник, 31 января, пишет korrespondent.net.
"Сейчас определенное кадровое затишье… Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - заявил президент.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский уволил пятерых глав ОВА.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых председателей областных государственных администраций. В частности, речь идет о глава Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Киевской областей. Об этом свидетельствуют соответствующие указы главы государства обнародванные во вторник, 24 января.
Также отставки были в Офисе генпрокурора и в Минобороны.
Пять руководителей областных прокуратур лишены своих должностей. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в среду, 25 января.
"Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении по собственному желанию с административных должностей руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур", – говорится в коротком сообщении.
Как сообщает korrespondent.net, директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий и заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов уволены на фоне скандала вокруг продуктов питания для военнослужащих. Об этом 24 января сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина в Facebook.
Она уточнила, что во вторник заслушала с коллегами из комитета доклад министра обороны Алексея Резникова по закупкам питания для военных, и представила некоторые промежуточные выводы.
Как заявил глава Минобороны, питание военных осуществляется по контрактам, заключенным в прошлом году.
"Вместе с коллегами проверим документы и цены. Насколько я понимаю, обнародованный журналистами документ соответствует приложению к одному из новых контрактов Минобороны, которые еще не вступили в силу. Минобороны сообщило, что в этом и других контрактах ими обнаружены ошибки и для их исправления проходят проверки и экспертиза цен", - отметила Радина.
По ее словам, у Резникова нет юридических претензий к автору журналистского расследования.
"В то же время уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - указала глава комитета.
Она добавила, что цены в контрактах, которые еще не вступили в силу и находятся на экспертизах, разные у разных поставщиков, однако некоторые из них "действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону".
Радина подчеркнула, что власти должны изменить подход к закупкам на фоне сложившейся ситуации.
"Государство не должно тратить время и деньги на экспертизу цен после заключения сделок (и после публичного скандала или действительно обнаружения ошибки)... Первый шаг мы с коллегами уже сделали - зарегистрировали законопроект №8381 о возвращении определенной прозрачности в оборонные закупки", - заявила она.
Отметим, что 24 января Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение армии, подал в отставку.
Ранее издание ZN.ua опубликовало материал о закупках продуктов для военнослужащих по ценам, завышенным в два-три раза. Глава Минобороны отверг обвинения, объяснив скандал рядом ошибок в договорах. Он также назвал ситуацию "искусственной информационной атакой под вымышленным предлогом".