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СБУ проводит обыск в доме у украинского олигарха Игоря Коломойского

СБУ проводит обыск в доме у украинского олигарха Игоря Коломойского

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.

По информации источника, речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы, сообщает pravda.com.ua.

Также появились фотографии с места проведения обыска, на которых зафиксированы и сам Коломойский, и правоохранители.

СБУ проводит обыск в доме у украинского олигарха Игоря Коломойского

СБУ проводит обыск в доме у украинского олигарха Игоря Коломойского
Фото: pravda.com.ua

В октябре 2022 года Игорь Коломойский приезжал в киевский офис Национального антикоррупционного бюро на допрос.

В середине сентября детективы НАБУ провели обыск у Коломойского дома на курорте Буковель. Правоохранители изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Сам бизнесмен заявил, что об этом "не слышал". Обыск касался производства о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" на почти 13 млрд грн в 2015 году.

Кроме того, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам "Укрнафты". Коломойский не имеет статуса подозреваемого.

Госбюро расследований Украины провело обыск у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах. В авиакатастрофе погибло руководство МВД страны а также люди на земле, включая детей.

Сам Аваков в комментарии "Стране" подтвердил эту информацию.

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты аирбас 6 летней давности. Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Коректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию", - сказал Арсен Аваков.

  • Сегодня, 11:23
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