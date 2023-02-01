В октябре 2022 года Игорь Коломойский приезжал в киевский офис Национального антикоррупционного бюро на допрос.
В середине сентября детективы НАБУ провели обыск у Коломойского дома на курорте Буковель. Правоохранители изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Сам бизнесмен заявил, что об этом "не слышал". Обыск касался производства о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" на почти 13 млрд грн в 2015 году.
Кроме того, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам "Укрнафты". Коломойский не имеет статуса подозреваемого.
Госбюро расследований Украины провело обыск у экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по делу о крушении вертолета в Броварах. В авиакатастрофе погибло руководство МВД страны а также люди на земле, включая детей.
Сам Аваков в комментарии "Стране" подтвердил эту информацию.
"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты аирбас 6 летней давности. Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Коректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию", - сказал Арсен Аваков.