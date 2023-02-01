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Суд в Грузии отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Суд в Грузии отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Судья тбилисского городского суда Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о переводе их подзащитного в берлинскую клинику «Шарите» для лечения ряда психиатрических и эндокринологических заболеваний, передаёт kommersant.ru

Судья Аревадзе назвал просьбу адвокатов безосновательной. Тем самым он согласился с доводами Департамента исполнения наказаний о том, что свидетельства врачей, нанятых семьей Саакашвили, а также его соратниками по оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), о якобы тяжелом заболевании бывшего президента «не заслуживают доверия» и третий президент Грузии «пытается избежать наказания» — шестилетнего лишения свободы за организацию избиения в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в газетном интервью жену президента Сандру Рулофс.

До оглашения вердикта суда адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе сообщил журналистам, что, если решение будет в пользу осужденного, «из Польши немедленно вылетит специальный медицинский борт и сегодня же перевезет Михаила Саакашвили в Берлин».

После оглашения вердикта тбилисского городского суда адвокаты планируют обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с просьбой принять «неотложное решение» о «спасении жизни Михаила Саакашвили».

Тем временем председатель ЕНД Леван Хабеишвили предупредил: уже со вторника «партия Саакашвили» приступает к акциям протеста «для освобождения национального героя Грузии Михаила Саакашвили из плена грузинских приспешников российского диктатора Владимира Путина», пишет kommersant.
  • Вчера, 21:05
  • DTV
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