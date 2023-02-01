Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством прозаика, драматурга, писателя-сатирика, и просто писателя - Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены мини-сёмики из книги "Ирония души", которая была посвящена сыну писателя. В данный сборник вошли мини-семики последних лет, яркие, оригинальные, порой парадоксальные, но всегда вызывающие интерес и улыбку читателя.
Напомним, писатель Семен Коган открыл свой Youtube-канал. Автор публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Выпустил 31 книгу. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.
... Вы были мне противны, если честно, но я себе сознательно соврал. ... Нет, я политикой вчера не занимался, а было всё без лишних слов. ... Какие проститутки на панели? К мужчинам нашим вы не заходили. ... Я дам своих с друзьями не делю. У них хватает жен делить с о мною. ... А парикмахеры политикой не занимались. Прически коротки! ... Хотите знать про камасутру, чтобы про Каму с вечера забыть? ... Пусть Аннушка и разлила на рельсах масло, но Берлиоз еще не знал, что в нем нуждался. ... Когда б вы были мне всегда доступны в целом, я б вас и в частности в кино не пригласил. ... За что ж вас целовать, коль вы ещё не рассчитались за объятья? ... Куда вас пригласить? На теле вашем нет пока намека. ... А чтобы поцелуй произвести, вам надобно хотя бы обнажиться, ... Коль знали вы, что наш Союз непрочен, чего же не сказали, как могли? ... Ведь знали же, что наш Союз непрочен, а сами развалились от него. ... Мы все играем как-нибудь на спор, но выиграть судьба не позволяет. ... Допустим: вы неправильно ошиблись, а я ведь правильно вам бабки уплатил. ... Платить должны вы мне, но не по прейскуранту. Для поцелуев – льготные потуги! ... Маэстро дома часто не бывает. Он дом с собою носит, как прописку. ... Да, я любил и не скрываю это - пред зеркалом и в мыслях недостойных. ... Раздеться надо вам в медпункте до пупка, а сверху или снизу скажет доктор. .... Я помнил это чудное мгновенье, но Пушкин не поверил мне в Одессе, когда об этом даме сердца рассказал. ... А где я вам найду такие неприятности? Я не налоговый инспектор и не чучело. ... Вы папу Карло хоть однажды повстречали? Вот он строгал, я и на него строчил ... Ну, был я холостой, когда на меня бабы вечно вешались. Теперь и бабы нет, и вешаться не надо. ... Вы Пушкина не знали, Боже мой! Какое счастье, что жену вашу не встретил! ... Да, холостой я в меру. И не беда, что мера вышла высшая! ... Я был женат не в меру много раз. Но и невесту для меня никто не мерил. ... Конечно, был я на курорте в Кисловодске. Но сладко мне от водки не бывало. ... Не страшно вовсе головой о стенки биться. Сейчас они все рассыпаются, как пенка. ... Какие люди, когда все мы озверели окончательно. ... Когда коронки без зубов, им не нужна корона слов. ... А если у мозгов коронок нет, то нервы обнаженные останутся. ... Зачем вы думали, что думать вам не надо? Вы заблуждались, когда были правы! ... Вы всё ещё болеете здоровьем? ... На брудершафт не пили с вами мы, но целовались крепко, словно сестры! ... Свою вторую половину не терял, но вышла из себя она серьезно. ... Когда жена раздвоилась нежданно, мы вместе с ней расстроились одновременно, с учетом ее милой половины, которая пошла на все четыре стороны. ... Наверно, я расстроился безмерно, но вся пристройка мне не помогла. ... Я не был виноватый в выражениях, хотя и нецензурно промолчал. ... К чему вы так серьезно говорите, что лучше промолчать и не глупить? ... Зачем вы закричали: Караул? Я с вами в одиночку тоже справлюсь. ... А был ли мальчик, если девочку не видели ещё? ... Умело всё вы промолчали, что я не знал и знать никак не мог. .. Да, я кричал, но очень осторожно! ... Зачем ругали вы меня, не как соседку? ... Я вас любил не потому, что захотел. А не хотел бы, тоже б ненавидел. ... Вы не могли деликатесы видеть в магазине, начальник съел нас с вами на работе. ... Для пьянки вы не подошли. Коньяк хлебали вместо самогонки. ... Я вас учить не собиралась. И без меня вы бестолковы! ... Боюсь я начинать - кончать без страха. ... Я зубы себе выбил не случайно, но ими я о стенку не стучал. ... Зубами щелкать вашими не стану. Орехи тоже я не отбирал. ... Зачем же вы меня ругали матом неумело? ... Да, был я скуп, но без предубеждений. ... Простить смогла, ругать не обещала! ... А если моя челюсь и в стакане, я все равно вас целовать не разучился! ... А кто же вместо вас меня возненавидел? ... Я буду с вами откровенен до получки. ... Я мысленно вас целовала трижды без последствий. ... Меня вы обнимали очень редко, а я рога считала даже часто. ... Откуда детям взяться, если нам они чужды? ... Ее вы целовали горячо, когда меня по ходу только нагревали. ... Любили мы друг друга горячо, хотя рога мои вас все равно не охлаждали. ... Я вам простила все свои поступки непутевые! ... И почему мы были вместе на разных этажах? ... Когда я вас простил, вы ничего еше не совершали. ... Забудьте все, про что не вспоминали никогда. ... Я был бы глуп, когда б не поумнел напрасно. ... Зачем вы так орете не спокойно? ... Нет, не было того, чего не видели специально. .... Я вам простила наслаждения свои не только по ночам. ... Проспать я вашу правду не планировал. Но и во сне ее я не увидел. ... Прошу простить мне свою правду до раскаянья! ... Нет, не были мы с вами начеку. Гранату вашу слопали мгновенно. ... А если до предела вы расстроились, могли бы запредельно и раздвоиться. ... Нельзя вам матом выражаться, но побраниться в самый раз. ... Какие, Господи, заслуги, Когда сейчас мы только слуги? ... Нет, я не буду виноватым. И пить ужасно расхотелось. ... Ругались матом неумело, а нецензурщина звучала убедительно. ... Не выражайтесь матом нецензурно. ... А, молча, не смеяться неудобно. ... Кто мог вас в этом гибельном болоте утопить? ... Заслуги в нашем деле не прощают. ... Где потерялись вы, когда вас не искали? ... Из дома вы не выходили, а потерялись, как в метро. ... Когда бы в гору вместе мы ходили, то нынче бы и в яме не сидели. ... Зачем же утверждать нам пошлое без мата? ... Я сравнивать не стану нецензурщину с ненормативными словами напрямую. ... Вы можете, конечно, выражаться, но выйдет ли из вас когда-то бестолочь? ... Мы после драки кулаками не махали, но маху дали сразу откровенно. ... Нет, не были мы с вами на прогулке, в постели отгуляли сразу всё. ... Любовь мы платоническую с детсадика узнали. До разврата! ... А где вчера мы были, кто же скажет натощак? ... Мы шли к успеху, лежа на диване. ... Влюбляся так, что и в одежде спал. Всех остальных он разочаровал. ... Куда ж меня послали на три буквы, коль сами не дошли потом реально. ... Нет, не бывает вечно хорошо. Нас обязательно застукают и плохо. ... Не говорите ОП, пока не перепрыгнете опасность. ... Нам жареное – явная помеха, но и контакты мы не охлаждаем. ... А жареным запахнет, не принюхивайтесь! ... Когда любовь на полувзгляде, ушами горе не услышать! ... А если знать могли б про свадьбу вашу, подарки все равно не принесли бы. ... Мы не растаяли от поцелуев жарких, хотя не верили в разумную любовь. ... Любовь паталогичесакая, как пример, когда для дела страстно отдаемся. ... Я вам писал, как вы не знать хотели. ... Я думать матом не старался, и взглядом выражался осторожно. ... Вам сдачи дали больше в магазине. Чего же не поругались на себя? ... Если специально вы с соседкою бранились, то почему вас не пришибла сковородкой? ... Душа у вас, наверно, тоже есть. А знаете ль, где кнопка для включений? ... А коль обиделись вы на меня серьезно, я рад, что снова к жизни пробудились. ... Где видели порядочных людей вы? И по порядку пакостить не могут. ... Людей не видели, герои лишь встречались: коррупции, обмана, депутаты! ... Я был бы тоже неплохим пенсионером, но у меня страну не отобрали. ... Какая водка, если пью я лишь коньяк на брудершафт? ... В цветах я с детства разбирался. А вы сейчас не голубой? ... Пускай у вас и попа по размеру, но все хотят иметь побольше пользы! ... Давайте говорить всю правду непременно, но только про себя! ... Начнем, пожалуй, с правды об ушедших. Они не возразят. ... Зачем вы говорите про собаку, когда и человек порой скотина? ... Наверно, люди недостаточно разумны, поэтому и вам не расскажу. ... Ну, что вы – о себе да о себе? Плохие люди есть всегда и всюду. ... Зачем он крикнул: Вы мне не нужны? - Коль не советовался даже с адвокатом? ... Считать вы не умели никогда. К чему тогда вам столько денег для расчета? .. А если на себя вы одеяло тянете, зачем же обнажаете глаза? ... Да, были вы правы! Но все равно ошиблись в этом тоже. ... Я мог бы вас объять неповторимо. Но где гарантия, что вы уже хотите? ... Нет, алиби представить не могу. Не по работе мы с коллегой лобызались! ... Зачем же не хотеть, когда не знали всё? А я не рассказал про остальное. ... Уйдите наконец, хотя бы с Богом. Я знаю, что вы бывший атеист. ... Дорогу вы не знаете прилично? Но черти вас настигли по пути. ... Где столько сил вы до сих пор не брали? Я тожен кушал ананасы с чесноком! ... Чеснок я на работе полюбил, хотя меня не так и с луком принимали. ... Не надо только всю лапшу на уши. Гостей ещё сегодня ожидаем. ... Ну, кто сказал, что нет любви плохой? Зачем тогда дуэли запретили? ... Лапшу на уши? А бриллианты-то зачем? ... Нет, я еще не монстр, но дорасту когда-то. ... Не будем осуждать всё, что уже пропало. Храните лучше то, что пропадает. ... Мы жить хотели будущим когда-то. Вот и дожили до своих желаний скверных. ... Зачем вы вспомнили про честь и совесть сразу? Видать, что позабыли и про ум. ... Я с вами не гуляла до рассвета. Вы находились под столом на вечеринке. ... Вам дали в глаз? Подарок или что? ... Вы засветились с фонарем под глазом тоже или просто? ... Где были вы, когда в постели я засомневалась? ... Я мог бы вас, конечно, полюбить, но вам для секса было не до этого. ... Где столько бабок взять, когда не в банке мастер? ... К чему рассказывать про то, что я не знаю? ... Нарочно спать вы тоже бы могли, но шуток, видно, зря не понимаете. ... Я не шутил на 1 апреля, и спали с вами мы вполне серьезно. ... Вы спали не с друзьями, а за деньги. ... Я с вами не спала не по ошибке, да и бессоницей я тоже не страдала. ... Зачем же вы супругу изменили, когда и так он не достоин вас? ... От счастья поумнеть вы не сумели. ... И было у вас всё, ваключая гонорею. ... К чему нам вместе спать, когда кровать у каждого своя? ... Зачем же вы меня любили не при муже. Он тоже знать хотел, какая я в постели. ... Да, был я с вами скуп, но не за деньги же. ... Нужны ли для успехов оправданья, когда для поражений - восхваленья? ... Мы сексом с вами занимались, как чужие, хотя женой я вашей тоже не была. ... Зачем же спать со всеми мужиками, когда у вас любовник, муж и я? ... Я знаю: недовольны вы супругом. Зачем ещё рога ему дарили? ... Кто может знать, что женщине не надо после мужа? ... А если вы умны, зачем с женою каждой ночью спите? ... Чего же даму не простили, коль спали с нею трижды и не зря? ... А надо ли вам мужа восхвалять, когда один у вас он до сих пор? ... Не надо ни о чем не сожалеть. Не вы одна рога ему наставили. ... А если вы прогнозам доверяете, то я вас полюбил еще с утра. ... Зачем же думать, что я с вами думать разучился, когда вы даже не задумались в постели? ... Я вас любил семнадцать раз подряд, а после наряду со всеми тоже. ... Могла бы спать я с вами, но ошиблась. Вы с дамами бессоницей страдали. ... К чему мне знать, что муж ваш импотент, когда в постели даже не встречались? ... А если ваш супруг- известный Шнеерсон, зачем мне глазки строил незаметно? ... Я вас любил всегда на стороне. Что еще надо женщине замужней? ... Я спать хотела с вами постепенно, а вы сказали: жизнь проходит быстро. ... Я не любила вас на десять сеансов, но и на восемь спермы не хватило. ... Не разучилась быстро собираться, сама я в сексе научилась разбираться. ... Я с мужем согрешила, а не с вами. ... Я изменила вам в командировке, но сказала. А вы молчите, будто рядом были. ... Ну, согрешила, но и вы не Окуджава, чтоб упрекать меня и ямбом, и хореем. ... Я изменяла, но не так, чтобы нарочно. А вы орете, словно подготовились. ... Я целовал вас ради интереса. Но ради Бога, интерес ваш был не тот. ... Мы с вами все равно не переспали. Бессоницей страдали вы тогда. ... Я изменяла вам не понаслышке. К чему же горло драть, как будто мы друзья. ... Когда бы вместе были мы в постели, никто бы не сказал, что вам рога к лицу. ... Зачем же не кричали, что я подлая, коль мужу утром поддалась сама? ... Ветвистые рога сегодня в моде, обыкновенные к усам не подошли. ... А если на семью одни рога достались, вам люди добрые помочь всегда готовы. ... Зачем вы мне такое говорите? Я тоже женщина, и тоже бы могла. ... Отказывать, конечно, вы мастак. Но муж мой уже месяц, как уехал. ... Я о любви просила только раз. А вы ответили, что не 8 марта. ... Готов вас целовать на брудершафт, но пить вам лучше после представленья. ... Возможно, секс не повод для знакомства, так значит поводить должны носами. ... Я мог бы вас любить который день, но вы же календарь не покупали. ... Зачем же целоваться вхолостую, не лучше ль к делу сразу приступить? ... Энергии нам, может, и хватило б, но свет излишний, что ни говорить. ... А где бы вас увидеть я не смог, когда бы вы по-черному смотрелись? ... Да, я хотел прижать к груди своей все то, что не за пазухой отжалось.