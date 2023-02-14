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На Украине предложили отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы

На Украине предложили отменить празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы

В Верховной раде зарегистрировали законопроект об отмене празднования на Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. Документ подготовили депутаты от партий "Слуга народа" и "Голос".

Как указано в пояснительной записке, изменения предлагается внести в украинский кодекс законов о труде для "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат", передаёт ria.ru

В частности, вместо Международного женского дня 8 Марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины. Дату выбрали в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.

Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта — так называемый Международный женский день, установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. В противоположность считаем более целесообразным отмечать День украинской женщины 25 февраля. В марте необходимо отметить память великого кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта", — говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая.

В мае минувшего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "десоветизации законодательства". Кроме того, в 2015 году в стране легализовали процесс декоммунизации.

Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
  • Сегодня, 16:49
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