Тираспольские танцоры вернулись из Испании, где участвовали в турнире Barcelona Dance Festival. Воспитанники Академии танцев Андроника завоевали 8 медалей. При этом некоторые пары привезли в Тирасполь сразу несколько наград, сообщает novostipmr.com
Данил Токарев и Дарья Неделько в возрастной категории до 12 лет завоевали золото в стандартной программе и серебро – в латиноамериканской.
«Это был очередной незабываемый опыт с моей любимой командой», - отметила Дарья Неделько сразу после выступления.
С победой завершили выступление 16-летние Ярослав Чувашов-и Елизавета Боцу по программе «стандарт». Еще оно золото у Виталины Витковской в «латине».
Серебряные награды завоевали: Кирилл Броништов и Алиса Степанова («стандарт», возраст до 10 лет), Тихон Токарев и Кира Степанова («латина», возраст до 10 лет).
«В категории Pro Am вторые места заняли: Дариус Данилов и Полина Поезжаева, а также Александра Лещенко в соло», - уточнил руководитель одноименной академии танцев Андрей Андроник.