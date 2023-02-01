Молдове не стоит вводить в действие «закон о сепаратизме», если он может отрицательно повлиять на переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневом. Такое мнение на встрече с Президентом ПМР Вадимом Красносельским выразил действующий председатель ОБСЕ - министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, сообщает пресс-служба главы государства.
«Я поднимал этот вопрос сегодня в беседах, которые проходили в Кишиневе. И я четко сказал, что, несмотря на то, что мы признаем озабоченность вопросами безопасности, но все-таки такое законодательство не следует вводить в силу», - отметил действующий председатель ОБСЕ.
Вадим Красносельский подчеркнул, что принятый молдавскими властями закон не только «негативно влияет на переговорный процесс», но и «ставит под угрозу жизнь, здоровье и свободу приднестровцев».
Напомним, что 2 февраля парламент Молдовы принял в окончательном чтении так называемый закон о сепаратизме - поправки, которые вводят в Уголовный кодекс РМ новые статьи («сепаратизм», «заговор против Молдовы», «создание незаконной информационной структуры» и т. д.). За все это предлагаются различные тюремные сроки от 2 до 12 лет, а также большие штрафы. По мнению экспертов-правоведов, «закон о сепаратизме» может затронуть права и свободы практически каждого жителя Приднестровья.
Приднестровье надеется на то, что в период председательства Северной Македонии в ОБСЕ удастся возобновить полноценную работу формата «5+2», который является важнейшей переговорной площадкой.
Об этом на сегодняшней встрече с Действующим председателем ОБСЕ - министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи заявил Президент ПМР Вадим Красносельский. Встреча проходила 14 февраля в Бендерах.
Вадим Красносельский назвал нынешний визит делегации ОБСЕ «необходимым», подчеркнув, что его значимость возрастает на фоне геополитической обстановки вокруг Приднестровья. Президент ПМР оценил эту обстановку как взрывоопасную. Одной из главных проблем он считает невыполнение Молдовой взятых на себя в 2016-2017 годах обязательств по протоколам «Берлин» и «Берлин+».
Буяр Османи в свою очередь отметил, что переговорный процесс между Тирасполем и Кишиневом должен продолжаться как в форматах «5+2» и «1+1», так и на уровне экспертных групп. На встрече он рассказал о своих контактах с представителями общественности, подчеркнув значимость прямого взаимодействия с гражданским обществом.
«Своеобразный лозунг нашего председательства заключается в том, что речь идет о людях, о том, как мы можем улучшить ситуацию, жизнь людей, как можно решить то, что их беспокоит. В конечном итоге неважно, политики мы или руководители каких-либо учреждений – все мы работаем для людей», – отметил действующий председатель ОБСЕ, добавив, что этот принцип лежит и в основе урегулирования молдо-приднестровского вопроса.
Буяр Османи также выразил Приднестровью благодарность за поддержку граждан Украины, временно находящихся на территории республики.
Если говорить о формате «5+2», то напомним, что он не функционирует уже более трех лет. Последний переговорный раунд в этом формате проводился в октябре 2019 года. Он завершился без подписания итогового протокола. Оно было сорвано из-за позиции тогдашнего политического представителя Молдовы Василия Шовы.
С тех пор не было ни официальных, ни неформальных встреч в формате «5+2», а в переговорах ПМР и РМ в целом наблюдается стагнация. При этом с 2022 года Молдова начала прибегать к новым мерам давления на Приднестровье – в частности, блокированию импорта жизненно важных товаров.
В состав формата «5+2» входят: Приднестровье и Молдова (стороны неурегулированного конфликта), Россия и Украина (страны-гаранты и посредники), ОБСЕ (посредник), а также Евросоюз и США (наблюдатели).