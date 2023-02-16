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В Бендерах 16 февраля изменится работа электротранспорта №№ 5 и 5А
МУП «Бендерское троллейбусное управление» сообщает, что 16.02.2023 г. с 10.00 ч. ориентировочно до 16.00 ч. будет произведено отключение участка контактной сети по ул. Ечина - Б. Восстания.
Работа троллейбусов № 5 будет полностью приостановлена, № 5А будет курсировать по следующим улицам: 50 лет ВЛКСМ, Крянгэ, Старого, Бендерского восстания, Кишиневская и далее в центр по маршруту № 4.
Отключение связано со сносом аварийных деревьев. По окончании работ движение будет восстановлено.
- Сегодня, 10:55
- DTV
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