Главной угрозой для человечества является искусственный интеллект (ИИ), так как он обладает очень большим потенциалом. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
У ИИ, по словам предпринимателя, есть как положительные, так и отрицательные стороны, пишет mk.ru.
"Перспективы его применения огромны, но он также представляет и огромную опасность", сказал Маск, приведя в качестве примера ядерную энергетику и атомное оружие.
Бизнесмен добавил, что человечество должно ввести регулирование в области использования искусственного интеллекта.
При этом, ранее Илон Маск представил человекоподобного робота Optimus за $20 000, сообщало forbes.ru
Маск заявлял, что робот будет выполнять за человека рутинную и опасную работу, а бизнес по созданию таких роботов может стать даже «более значимым», чем автомобильный бизнес Tesla.
Тестовый прототип робота в ходе презентации помахал зрителям, а Маск показал видео, где робот выполняет простые задачи, вроде полива растений, переноса коробок, подъема металлических прутьев на производственной станции завода в Калифорнии. Представленный же робот, по словам Маска, более совершенный и близок к той версии, которую Tesla намерена запустить в производство. Через несколько недель, сказал Маск, Optimus сможет ходить. «Я думаю, что Optimus будет невероятным через 5 или 10 лет, просто сногсшибательным», — сказал глава компании.
В роботе следующего поколения будут использоваться компоненты от Tesla, в том числе аккумуляторная батарея емкостью 2,3 кВт/ч (будет размещена в туловище), система микросхем и приводы для управления конечностями. Робот будет весить 73 кг. Цена модели составит $20 000.
В ходе выступления Маск выразил надежду на то, что Tesla сможет начать принимать заказы на изготовление Optimus уже через три-пять лет, и описал дальнейшие усилия по разработке с перспективой на более чем на десять лет вперед. По словам Маска, существующим человекоподобным роботам «не хватает мозга» и способности самостоятельно решать проблемы. Optimus же, напротив, будет «чрезвычайно способным роботом».