По случаю саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня, воздушное пространство в Молдове будет частично закрыто для авиасообщения. Позволят лишь несколько предварительно разрешенных полетов.
Авиация общего назначения также будет остановлена, потому что полеты класса G будут полностью закрыты 1-2 июня, за исключением вертолетов, которые будут перевозить делегатов.
Чтобы «освободить место для парковки» в нашем аэропорту часть самолетов будет перебазирована в Маркулешты.
Встреча Европейского политического сообщества состоится 1 июня 2023 года в Кишиневе. Официальное приглашение было подписано президентом Молдовы Майей Санду и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Приглашения направили главам государств и правительств стран-участниц.
На мероприятии ожидаются 47 президентов и глав правительств, а также главы Евросоюза. Лидеры на встрече в Кишиневе обсудят совместные усилия для мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.
Европейское политическое сообщество было создано в прошлом году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Первая встреча состоялась в Праге в октябре 2022 года.
Власти заявили, что в этот период будут предприниматься беспрецедентные меры по обеспечению безопасности.