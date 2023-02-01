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В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Митинг-реквием состоялся и на тираспольском Мемориале Славы. Первые лица государства, участники афганской войны, члены семей погибших и умерших воинов-интернационалистов, военнослужащие, священнослужители, представители госорганов, городской власти, учреждений, общественных и образовательных учреждений, пройдя шествием по центральной площади столицы, собрались у памятника воинам-афганцам, передаёт пресс-служба главы государства

Мемориальная композиция символизирует оборвавшиеся жизни 14 тираспольчан, не вернувшихся с афганской земли. Их сегодня вспоминали поименно. В руках суворовцев – портреты героев. За почти десятилетие войны, исполняя интернациональный долг, погибли 54 жителя приднестровского края. В целом война 1979-1989 годов унесла свыше 13 тысяч жизней советских воинов. Их память почтили минутой молчания.

«34 года прошло. Достаточно времени, чтобы проанализировать, понять, что на самом деле произошло, какой долг выполнял тогда Советский Союз. Советский Союз не пришел туда с войной. Нет. Советский Союз пришел с миром. Советские люди выстраивали дороги, школы, детские сады, больницы, инфраструктуру. Никто так не поступил, как Советский Союз. Конечно, советские воины противостояли тем, кого потом назвали исламскими террористами, тем, кто желал войны. Они противостояли войне», – подчеркнул Президент ПМР Вадим Красносельский, обращаясь к участникам митинга.

Он отметил, что время подтвердило правоту принятых тогда решений и тот факт, что воинский интернациональный долг был исполнен не напрасно.

Вадим Красносельский говорил о подвиге воинов-афганцев, их вкладе в дело сохранения мира и противостояния терроризму.

Президент ПМР возложил цветы к памятнику «Сынам Отечества-воинам афганской войны 1979-1989 годов», а также к подножию «Скорбящей Матери» и постаменту «Защитник Приднестровья».

фото: president.gospmr.org
В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

В Приднестровье проходят мероприятия, посвященные 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
  • Сегодня, 11:59
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