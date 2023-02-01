Полиция Молдовы вернула из аэропорта Кишинева боксеров из Черногории, которые прилетели на международные соревнования.
Об этом сообщил в соцсетях "Балканський оглядач", пояснив, что на турнир, который пройдет с 15 по 17 февраля в Молдове, отправились пять спортсменов из города Будвы со своим тренером, передает point.md ссылаясь на infotag.md
"В сегодняшнем путешествии наша команда столкнулась с неожиданной и неприятной ситуацией. А именно, в аэропорту Кишинева полиция не пропустила нас в Молдову без конкретных объяснений. После нескольких часов ожидания забрали документы и приказали вернуться первым самолетом, который вылетает завтра в 9:20 в Стамбул, и только вечером в 19:40 из Стамбула в Подгорицу", - сообщили в клубе.
Они выразили сожаление, что участие боксеров из Черногории в международном турнире Pavel LUSCESCHII завершилось до его начала.