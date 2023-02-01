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Министр здравоохранения заслушала отчёт о работе Республиканской психиатрической больницы

Министр здравоохранения заслушала отчёт о работе Республиканской психиатрической больницы

Министр здравоохранения ПМР Кристина Албул заслушала отчёт о работе Республиканской психиатрической больницы, который представил главный врач учреждения Михаил Бессмертный.

Больница рассчитана на 200 коек. В ней четыре отделения. Это единственное самостоятельное специализированное учреждение, где осуществляют стационарную помощь взрослому и подростковому населению. Врачебную помощь оказывают четыре врача и 23 медицинские сестры. Персонал работает с высокой нагрузкой, так как укомплектованность врачами составляет 55,5%, а средним медперсоналом - 60% от необходимого количества, сообщила пресс-служба Минздрава

Всего в прошлом году для лечения из разных районов республики поступило 723 пациента. Большинство из них (708) выписаны. Больше всего было пациентов с шизофренией, психическими расстройствами поведения непсихотического характера и страдающих хроническим алкоголизмом. В среднем один человек пребывает на койке в течение 85,2 дней. За 2022 год не было отказов в госпитализации.

Основной проблемой больницы её руководство называет кадровый дефицит, необходимость капитального ремонта отдельных узлов учреждения и низкую заработную плату сотрудников. Как отметила Кристина Албул, все существующие проблемы необходимо поэтапно решать.

Глава ведомства поблагодарила руководителя и коллектив больницы за важную и сложную работу, имеющую большое социальное значение.

  • Сегодня, 17:40
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