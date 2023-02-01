На железнодорожных переездах уберут шлагбаумы. Это планируется сделать уже к 1 марта, сообщает novostipmr.com
«Мы демонтируем брусья шлагбаумов, светофорная сигнализация и звуковая будут работать в автоматическом режиме. Брусья и шлагбаумы мы демонтируем только из-за того, что в случае неисправности они могут опуститься – будет закрыто движение через переезд. Так как не будет работника, обслуживающего переезд, некому будет поднимать их. Локомотивные бригады знают порядок действий при приближении к переезду. То есть они подают звуковой сигнал и уменьшают скорость движения», - рассказал главный дорожный ревизор по безопасности движения поездов предприятия "Приднестровская железная дорога" Михаил Змеу.
Переезд у села Парканы — это железнодорожная ветка, соединяющая украинский Кучурган, Бендеры и молдавский Хаджимус. Сейчас тут изредка ходят ремонтные локомотивы. Раньше по ней транзитом шли грузовые составы. С прошлой весны никаких поездов. Поэтому в ПЖД решили с четырёх переездов – в Бендерах, Тирасполе и Парканах – убрать дежурные посты.
«В сутки должно проходить порядка 16 пар поездов. Тогда переезд должен быть охраняемым. А по факту на сегодняшний день практически нулевое количество поездов в сутки», - отметил и. о. гендиректора "Приднестровской железной дороги" Евгений Рабошапка.
На железнодорожных переездах о приближении локомотива будут предупреждать светофоры. Водителей просят не игнорировать их сигналы. Также будут установлены дополнительные дорожные знаки. А помещения, где находились дежурные, законсервируют.
«В случае улучшения ситуации по движению железнодорожного транспорта вопрос о возобновлении охраны на переезде также будет поднят», - пояснил Евгений Рабошапка.
Саму железную дорогу по необходимости будут ремонтировать и дальше.