Dnestr.TV

 
0

Минфин представил изменения в Закон «О республиканском бюджете на 2023 год»

Минфин представил изменения в Закон «О республиканском бюджете на 2023 год»
Фото: Минфин ПМР

В рамках заседания Правительства глава Министерства финансов Алена Рускевич представила законодательную инициативу, разработанную в целях корректировки Закона «О республиканском бюджете на 2023 год».

Документ предусматривает утверждение остатков средств на начало года по счетам республиканского и местных бюджетов. Основной объем остатков при этом сформирован по целевым бюджетным фондам в сумме 130,5 млн. руб. в результате принимаемых в течение 2022 года мер по сокращению расходов бюджета в связи со складывающейся внешнеэкономической и внешнеполитической обстановкой, сообщает пресс-служба Минфина республики.

Часть сформированных остатков средств планируется направить на увеличение расходов бюджета, среди основных направлений, по которым планируется нарастить объемы финансирования такие, как:

-развитие материально-технической базы Главного управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел и Государственной службы охраны в сумме 7,7 млн руб. и 6,4 млн. руб. соответственно; переоснащение служебного автотранспорта пожарной охраны на сумму 7,9 млн руб.

– возмещение объема предоставляемых для отдельных категорий граждан льгот по услугам телефонной связи в сумме 7,4 млн руб.

– погашение внутреннего государственного долга по ранее привлеченным в 2016- 2018 гг. беспроцентным займам в совокупности на 13,7 млн руб.

– компенсация государственной поддержки населению – бытовым потребителям в виде понижения стоимости потребленных услуг по водоснабжению и водоотведению в сумме 36 млн руб. и др.

На реализацию в 2023 году мероприятий по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте планируется направить 4,9 млн руб.

Также в бюджете предусмотрят средства на приобретение и установку автомобильного весового оборудования на таможенном пункте пропуска.

Проект также предполагает детальную роспись направлений по программе материально-технической базы Министерства здравоохранения на сумму 28,8 млн рублей, среди которых переоснащение учреждений отрасли здравоохранения оборудованием для стерилизации и дезинфекции, а также оснащения педиатрического стационара ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» современным медицинским оборудованием.

Что касается целевых бюджетных фондов, то здесь, например, по линии Дорожного фонда предполагается увеличение расходов на сумму 44,2 млн руб. Указанные средства распределят следующим образом: 19,3 млн будут направлены в виде целевых субсидий на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог, ведущим к пунктам пропуска через государственную границу; 15,4 млн – финансирование расходов на функционирование, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог и 9 млн рублей распределят в соответствии с объемом остатков, которые сформировались на счетах госадминистраций.

По линии Фонда капитальных вложений также планируется нарастить объемы финансирования, при этом за счет остатков предусматривается продолжение в 2023 году финансирования переходящих объектов, на которых работы не завершены. К примеру, предложено продолжить в текущем году реализацию капитальных вложений по объекту «Создание Государственного историко-краеведческого музея». Алена Рускевич подчеркнула, что в рамках нового проекта сметы ФКВ предусмотрены также средства на реализацию программы по благоустройству и сохранению мест захоронений Героев Советского Союза в совокупности на сумму 6 млн руб. Дополнительно в смету Фонда капвложений предложено включить расходы на иные объекты социально-культурной сферы и здравоохранения в совокупности на 60,1 млн рублей. Часть объектов Фонда капитальных вложений в г. Тирасполь планируется профинансировать за счет остатков местного бюджета г.Тирасполь в сумме 17 млн руб., с распределением данных средств по следующим направлениям: реконструкция Тираспольского городского стадиона им. Е.Я. Шинкаренко; реконструкция дендрологического парка; капитальный ремонт МС(К)ОУ № 2 (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

Предусмотрено увеличение расходов и по Фонду развития мелиоративного комплекса в сумме 2,9 млн рублей на погашение обязательств по контрактам, заключенным в 2022 году, а также на ремонт трансформаторных подстанций (оборудование находится в технически неудовлетворительном состоянии и требует ремонта).

Часть остатков средств Фонда развития предпринимательства планируется направить на реализацию мероприятий, запланированных в рамках Года агропромышленного комплекса, а также по таким направлениям как: проект «Функционирование бизнес-школы»; «Покупай приднестровское!».

Вместе с тем, ввиду продолжения действия на территории Приднестровья Чрезвычайного экономического положения часть остатков предлагается направить в резерв по соответствующим целевым бюджетным фондам. Совокупный объем зарезервированных средств в республиканском бюджете составит 66,63 млн руб., а по местным бюджетам – 11,93 млн.

Законодательная инициатива Министерства финансов одобрена всеми членами Правительства, в скором времени законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховный Совет.
  • Сегодня, 08:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • Как меняется набережная в Бендерах
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: Пресс-конференция главы Госадминистрации г. ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
  • В ПМР создадут группы оперативного реагирования по регу ...
  • В Бендерах некоторые маршрутки не вышли на рейсы
  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • «Золото» уже не черное: «Газпромнефть» открыла месторож ...
  • Как меняется набережная в Бендерах
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна