В рамках заседания Правительства глава Министерства финансов Алена Рускевич представила законодательную инициативу, разработанную в целях корректировки Закона «О республиканском бюджете на 2023 год».
Документ предусматривает утверждение остатков средств на начало года по счетам республиканского и местных бюджетов. Основной объем остатков при этом сформирован по целевым бюджетным фондам в сумме 130,5 млн. руб. в результате принимаемых в течение 2022 года мер по сокращению расходов бюджета в связи со складывающейся внешнеэкономической и внешнеполитической обстановкой, сообщает пресс-служба Минфина республики.
Часть сформированных остатков средств планируется направить на увеличение расходов бюджета, среди основных направлений, по которым планируется нарастить объемы финансирования такие, как:
-развитие материально-технической базы Главного управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел и Государственной службы охраны в сумме 7,7 млн руб. и 6,4 млн. руб. соответственно; переоснащение служебного автотранспорта пожарной охраны на сумму 7,9 млн руб.
– возмещение объема предоставляемых для отдельных категорий граждан льгот по услугам телефонной связи в сумме 7,4 млн руб.
– погашение внутреннего государственного долга по ранее привлеченным в 2016- 2018 гг. беспроцентным займам в совокупности на 13,7 млн руб.
– компенсация государственной поддержки населению – бытовым потребителям в виде понижения стоимости потребленных услуг по водоснабжению и водоотведению в сумме 36 млн руб. и др.
На реализацию в 2023 году мероприятий по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте планируется направить 4,9 млн руб.
Также в бюджете предусмотрят средства на приобретение и установку автомобильного весового оборудования на таможенном пункте пропуска.
Проект также предполагает детальную роспись направлений по программе материально-технической базы Министерства здравоохранения на сумму 28,8 млн рублей, среди которых переоснащение учреждений отрасли здравоохранения оборудованием для стерилизации и дезинфекции, а также оснащения педиатрического стационара ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» современным медицинским оборудованием.
Что касается целевых бюджетных фондов, то здесь, например, по линии Дорожного фонда предполагается увеличение расходов на сумму 44,2 млн руб. Указанные средства распределят следующим образом: 19,3 млн будут направлены в виде целевых субсидий на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог, ведущим к пунктам пропуска через государственную границу; 15,4 млн – финансирование расходов на функционирование, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения автомобильных дорог и 9 млн рублей распределят в соответствии с объемом остатков, которые сформировались на счетах госадминистраций.
По линии Фонда капитальных вложений также планируется нарастить объемы финансирования, при этом за счет остатков предусматривается продолжение в 2023 году финансирования переходящих объектов, на которых работы не завершены. К примеру, предложено продолжить в текущем году реализацию капитальных вложений по объекту «Создание Государственного историко-краеведческого музея». Алена Рускевич подчеркнула, что в рамках нового проекта сметы ФКВ предусмотрены также средства на реализацию программы по благоустройству и сохранению мест захоронений Героев Советского Союза в совокупности на сумму 6 млн руб. Дополнительно в смету Фонда капвложений предложено включить расходы на иные объекты социально-культурной сферы и здравоохранения в совокупности на 60,1 млн рублей. Часть объектов Фонда капитальных вложений в г. Тирасполь планируется профинансировать за счет остатков местного бюджета г.Тирасполь в сумме 17 млн руб., с распределением данных средств по следующим направлениям: реконструкция Тираспольского городского стадиона им. Е.Я. Шинкаренко; реконструкция дендрологического парка; капитальный ремонт МС(К)ОУ № 2 (для детей с ограниченными возможностями здоровья).
Предусмотрено увеличение расходов и по Фонду развития мелиоративного комплекса в сумме 2,9 млн рублей на погашение обязательств по контрактам, заключенным в 2022 году, а также на ремонт трансформаторных подстанций (оборудование находится в технически неудовлетворительном состоянии и требует ремонта).
Часть остатков средств Фонда развития предпринимательства планируется направить на реализацию мероприятий, запланированных в рамках Года агропромышленного комплекса, а также по таким направлениям как: проект «Функционирование бизнес-школы»; «Покупай приднестровское!».
Вместе с тем, ввиду продолжения действия на территории Приднестровья Чрезвычайного экономического положения часть остатков предлагается направить в резерв по соответствующим целевым бюджетным фондам. Совокупный объем зарезервированных средств в республиканском бюджете составит 66,63 млн руб., а по местным бюджетам – 11,93 млн.
Законодательная инициатива Министерства финансов одобрена всеми членами Правительства, в скором времени законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховный Совет.