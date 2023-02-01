Как молдавский прецедент для Косово может сказаться на переговорах по реинтеграции страны.
На заcедании парламент Молдовы утвердил в первом чтении поправки к законодательству о визовом режиме, определив, что представители Косово, независимость которого Кишинёв не признаёт, могут получать краткосрочные электронные визы для участия в международных форумах, проводимых в Молдове.
Сделано это с целью допуска косовской делегации на заседание Европейского политического сообщества, запланированного на 1-2 июня в Кишинёве, пишет noi.md.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Косово является "потенциальным кандидатом на вступление в ЕС", а молдавская сторона, не препятствуя участию края в международных экономических, социальных, культурных или гуманитарных форумах, "и в дальнейшем выступает против предоставления полноценных прав в рамках международных организаций в соответствии с решением парламента 22/2008".
По информации Noi.md, к первому чтению в парламент не успело дойти заключение внешнеполитического ведомства по данному законопроекту. Прогнозируется, что его рассмотрят и примут во внимание во втором чтении, учитывая, что в случае утверждения упомянутого закона именно Министерство иностранных дел и европейской интеграции напрямую будет отвечать за внедрение этого закона на практике, наряду с МВД и Службой безопасности и информации. В частности, МИДЕИ будет отвечать за выдачу виз.
Эксперты и наблюдатели полагают, что ответ внешнеполитического ведомства на упомянутый законопроект видимо будет положительным, так как такая задача найти пути решения упомянутой проблемы была поставлена изначально. Но крайне важны детали, которые затрагивают более широкий круг актуальных вопросов и проблем, связанных с внедрением данного закона, а также созданием прецедента.
В частности, на столе возле делегации Косово на форуме в Кишиневе и последующих встречах будет находиться табличка с названием страны, независимость которой Молдова, как и многие другие страны, не признает. В частности, из стран ЕС независимость Косово не признают Кипр, Греция, Румыния, Испания и Словакия.
Эксперты хотят понять, какова в итоге будет процедура проверки подлинности косовских паспортов в процессе рассмотрения заявки на визу, а также проверка паспорта на молдавской границе, выдача нового косовского паспорта в случае его утери, с учетом непризнания независимости Косово Молдовой, наряду со многими странами. Вопросы вызывает и процедура выдворения из страны, которую не надо исключать, а предусмотреть заранее.
По мнению аналитиков, если выдача виз представителям непризнанного Косово для участия в международных форумах будет объяснена лишь необходимостью соблюдения права на свободу передвижения, то это может создать прецедент в случае Тайваня, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровского региона, и такое решение может усложнить процесс переговоров по реинтеграции страны.
Эксперты и наблюдатели считают более логичным, чтобы с учетом сложности всех упомянутых вопросов принятие упомянутого документа инициировало правительство РМ, но вместо этого его авторами оказались всего четверо депутатов правящей партии: Михаил Попшой, Дойна Герман, Ион Гроза и Вероника Рошка.