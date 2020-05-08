Руководитель Региональной станции скорой медицинской помощи города Бендеры Вячеслав Малиёв отчитался по итогам деятельности за 2022 год перед главой ведомства и главными врачами учреждений. Он сообщил, что станция обслуживает 97 тысяч человек – жителей Бендер и близлежащих сёл (без учёта села Варница). Неотложную помощь гражданам оказывают 142 сотрудника, среди которых 14 врачей. На балансе содержится 20 единиц автотранспорта, в числе которого 15 машин скорой помощи. В 2022 году парк не пополнялся новыми машинами, сообщается на сайте Минздрава республики.
Основными проблемами учреждения являются дефицит врачебных кадров и низкая заработная плата работников.
В прошлом году зарегистрировано 36 тысяч обращений, что составляет 371 обращение на тысячу человек. Среднесуточная нагрузка на станцию отмечена сотней вызовов в день, на одну бригаду в сутки приходится 11 вызовов. За год осуществлено свыше 6 тысяч транспортировок пациентов.
В целом, нагрузка на станцию в минувшем году снизилась на 19%. Это было связано с улучшением эпидемиологической обстановки. Уменьшилось количество жалоб, опозданий свыше 30 минут, безрезультатных вызовов, самоотказов и смертей взрослого населения. Среднее время пребывания на одном вызове составляет 37 минут. По словам главного врача, количество госпитализаций после выездов скорой помощи снизилось на 1,9%.
Все необходимые медикаменты были получены в полном объеме на сумму 370 тысяч рублей. Было закуплено необходимое оборудование для укладок – специальных наборов, содержащих медикаменты и необходимый инструментарий. В среднем, стоимость одного вызова со всеми расходами государству обходится в 305 рублей.
Говорили и о планах учреждения по модернизации станции, повышении квалификационного уровня медработников и привлечении для трудоустройства высший и средний персонал. Министр также обратила внимание на соблюдение водителями правил дорожного движения – этому направлению следует уделить большое внимание. В числе масштабных проектов – подготовка сметной документации по созданию моющей станции.