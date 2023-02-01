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Правительство предлагает устанавливать надгробия на могилах защитников ПМР за счет государства

Правительство предлагает устанавливать надгробия на могилах защитников ПМР за счет государства

Правительство инициировало изменения и дополнения в законы «О социальной защите ветеранов войны» и «О погребении и похоронном деле». Они касаются распространения гарантии по изготовлению и установке надгробия на участников боевых действий по защите Приднестровья и инвалидов войны вследствие ранения или заболевания, полученных при защите ПМР, у которых нет супруги (супруга) и детей. Финансироваться данные расходы будут за счет местных бюджетов городов и районов, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

В настоящее время гарантия на изготовление и установку надгробия распространяется на участников боевых действий в период Великой Отечественной войны.

Авторы законопроектов отмечают, что в городах и районах есть захоронения участников боевых действий по защите ПМР, не имевших супруги (супруга) и детей, где надгробия не установлены.

Предложенные Правительством изменения и дополнения в действующее законодательство поддержали депутаты Комитета по социальной политике. Инициативы обсудят на одном из пленарных заседаний Верховного Совета, при их рассмотрении учтут финансовые возможности государства.
  • Сегодня, 08:48
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