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19 человек погибли при сходе лавин в Таджикистане: опасность сохраняется

19 человек погибли при сходе лавин в Таджикистане: опасность сохраняется

В среду, 15 февраля, приблизительно в 09:50 минут местного времени в результате сильного снегопада, на жилые дома махалли имени Носира Хисрава города Хорог сошла крупная лавина. Об этом сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Таджикистана, передает МИА «Казинформ».

Спасатели обнаружили тело второй студентки, погибшей в результате схода лавин в Таджикистане, общее число жертв стихии в разных районах республики достигло 19. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.

"Тело второй девушки, которую разыскивали после схода лавины, найдено под снегом в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области", - сказал собеседник агентства, уточнив, что тело первой студентки нашли накануне. "Обе девушки были студентками местного университета и проживали в тех домах, которые накрыло лавиной", - уточнили в комитете.

По данным КЧС, за последние двое суток в Таджикистане зафиксирован сход 83 снежных лавин, шести оползней и пяти селей. Некоторые участки дорог перекрыты, движение автотранспорта приостановлено. Ведомство предупреждает, что до 21 февраля сохраняется высокая опасность схода лавин, оползней, камнепадов и селевых потоков на территории горных районов.

В среду в Горно-Бадахшанской автономной области и в Варзобском районе Таджикистана сошли несколько лавин. Наибольшее число жертв пришлось на административный центр ГБАО город Хорог, где под снежной лавиной, разрушившей дома, погибли 15 человек, среди них несколько детей.


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