Санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины в Евросоюзе (ЕС) и США начали разрабатывать еще за два месяца до того, как РФ начала специальную военную операцию (СВО). Об этом рассказала 18 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет iz.ru.
«ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года», — указала фон дер Ляйен.
В своей речи глава ЕК отметила, что Соединенные Штаты больше года назад начали предупреждать ЕС о том, что Россия якобы готовится начать военные действия на Украине, и стали выкладывать в публичное пространство имеющиеся у них разведданные по этому вопросу.
«Мы надеялись, что этого не случится, но мы начали готовиться», — сообщила она.
По словам фон дер Ляйен, ЕС нужно всесторонне увеличить давление на Россию, а также расширить поставки оружия и боеприпасов Украине, для чего предстоит мобилизовать всю европейскую промышленность.
17 февраля и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз должен прекратить начатую против Москвы гибридную войну для возобновления отношений с Россией. Он также подчеркнул, что перед постпредством РФ не стоит цели вернуть отношения с ЕС на прежний уровень, поскольку взаимодействие предстоит выстраивать заново.
16 февраля стало известно, что послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России. Одним из спорных моментов стал синтетический каучук, импорт в отношении которого хочет ограничить Еврокомиссия.
Сообщалось, что ЕС планирует принять следующий, десятый пакет санкций против Москвы до 24 февраля. В черный список может попасть около 130 физических и юридических лиц, включая журналистов и военных чиновников. Предполагаются дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российского каучука и асфальта или битума.
10 февраля заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заверил, что Москва располагает инструментами для ответа на десятый пакет санкций ЕС.
Также в Москве неоднократно заявляли о саморазрушительных для Европы последствиях санкций. Так, 16 ноября глава Минфина Антон Силуанов отметил, что введенные в отношении РФ санкции могут привести к экономической рецессии в Европе.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. iz.ru