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Кулеба назвал возможного посредника между РФ и Украиной

Кулеба назвал возможного посредника между РФ и Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посредническая роль КНР может послужить сдерживающим фактором в украино-российском конфликте.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности в своем выступлении отметил, что Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога, пишет mk.ru.

«Китай может сыграть важную роль в сдерживании намерений России», - заявил Кулеба в видео, опубликованном изданием "Страна". Такое мнение он высказал «с учетом сложившихся отношений между Китаем и Россией».

В Мюнхене состоится беседа Кулебы с Ван И, которую украинский министр «с нетерпением ждет». Однако никакие договоренности, по его убеждению, не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.

Китай, как ранее озвучил в Мюнхене Ван И, к концу февраля подготовит документ, в котором будет изложена позиция КНР по политическому урегулированию конфликта на Украине.
  • Сегодня, 09:32
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