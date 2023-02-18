Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посредническая роль КНР может послужить сдерживающим фактором в украино-российском конфликте.
Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности в своем выступлении отметил, что Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога, пишет mk.ru.
«Китай может сыграть важную роль в сдерживании намерений России», - заявил Кулеба в видео, опубликованном изданием "Страна". Такое мнение он высказал «с учетом сложившихся отношений между Китаем и Россией».
В Мюнхене состоится беседа Кулебы с Ван И, которую украинский министр «с нетерпением ждет». Однако никакие договоренности, по его убеждению, не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.
Китай, как ранее озвучил в Мюнхене Ван И, к концу февраля подготовит документ, в котором будет изложена позиция КНР по политическому урегулированию конфликта на Украине.