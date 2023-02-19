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В Бендерах открыт самый большой в Приднестровье скалодром

В Бендерах открыт самый большой в Приднестровье скалодром
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

Самый большой скалодром в Приднестровье и в Молдове сегодня был открыт в Бендерах. Спортивный объект расположен в помещении завода «Электрофарфор». Высота скалодрома составляет 15 метров, всего там 9 дорожек для скалолазания разной степени сложности.

Объект был построен благодаря гранту проекта «Бизнес-наставничество», реализуемого Торгово-промышленной палатой Приднестровья. Впрочем, как говорит получатель гранта и владелец скалодрома Наталья Констандаки, для неё эта история не совсем про бизнес, передает novostipmr.com.

«Я с юности занимаюсь спортивным туризмом. Ходила в походы, водила группы. В скалолазание пришла в году 2016-м, когда стала волонтёром при строительстве других скалодромов в Кишинёве. Очень хочется, чтобы молодёжь наша была активной, спортивной, меньше зависела от гаджетов и больше времени проводила в интересных, спортивных местах», - рассказала Наталья Констандаки.

Скалодром уже опробовали любители скалолазания и альпинизма. Один из участников сегодняшнего открытия Андрей из Тирасполя считает, что у бендерского много положительных отличий от других похожих объектов.

«Он больше, он новее, продуманней и больше возможностей. Это интересно», - считает спортсмен-любитель.

Покорить новую искусственную вершину сегодня прибыли в том числе гости из Кишинёва.

«Здесь скаладром выше. Думаю, буду сюда приезжать каждые выходные», - рассказала гостья Бендер Александра.

В Кишинёве девушка, помимо классического скалолазания, занимается также и боулдерингом — поднятие на небольшую, но сложную высоту без страховочных тросов.

При скалодроме будут организованы секции для детей разного возраста. Также будут возможны и разовые посещения и занятия для взрослых и детей. Всю информацию о работе объекта позже планируют разместить на страничке в Инстаграме.
  • Вчера, 16:11
  • DTV
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